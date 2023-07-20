Faye詹雯婷驚傳重摔受傷！公司緊急宣布「全面停工」 嚴重傷勢曝
F.I.R.樂團前主唱Faye（詹雯婷）驚傳18日下午重摔受傷，所屬唱片公司「亞神音樂」昨（19）日發布緊急聲明，指出Faye將暫時中止所有工作，等傷勢復原後再繼續完成。Faye原本預計30日出席演唱的「2023台灣精品中華職棒明星對抗賽」，也確定將會缺席。對此Faye也轉發唱片公司聲明，並和粉絲道歉：「真對不起，給大家添麻煩了。」
記者賴禹妡/綜合報導
Faye所屬唱片公司「亞神音樂」昨日發布緊急聲明，聲明中指出：「7月18日下午Faye詹雯婷因不慎摔傷，當下緊急前往醫院進行醫療處理，目前正在居家休養，醫生建議持續做觀察，所有工作暫時中止，靜待身體復原後再繼續完成。」
至於Faye將在7月30日出席中華職棒明星賽的演出，也確定會因傷缺席，「對於7月30日中華職棒明星賽已購票的粉絲觀眾，以及所有受影響的活動主辦單位，在此致上最深的歉意」。根據《ETtoday新聞雲》報導，Faye受傷原因為在外摔傷，傷勢為手腕骨裂，目前已經固定住了，正在等待傷口癒合，另外腳踝也有外傷，但已嚴密包紮。
對此，Faye昨日也在IG上轉發唱片公司聲明，並表示：「真對不起，給大家添麻煩了。」今日則在限時動態中透露，現在已經有兩根手指可以活動。不少粉絲心疼留言，「不要自責，早日康復，照顧好自己，很快見面」、「快快恢復健康喔，期待再次飛翔的詹雯婷」、「沒關係的，好好休養，妳的健康比什麼都重要」。