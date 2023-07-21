電競產業發展夯 新北電競基地免費場域租借活絡產業發展
為提供電競迷團練聚會場所，新北市經發局今（21）日發布新聞稿表示，鄰近台北橋捷運站、坐捷運就能輕鬆到達的「新北電競基地」，不但提供優質設備空間及免費場域租借服務讓許多電競社團組織使用外，開幕至今累計超過400場活動在基地舉辦，促進民眾參與電競超過24萬人次，有效活絡電競產業發展。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府經濟發展局局長何怡明表示，市府推動電競產業發展，持續以「場域建置」、「人才培育」及「活動推廣」等三大電競策略，打造新北電競城市形象；自107年起利用三重重新市場3樓340坪空間創立「新北電競基地」，規劃電競教室、導播室、攝影棚及舞台觀眾區，並與宏碁合作提供高效能電競桌機等專業電競設備，只要與電競、遊戲、二次元文化及3C電腦產業相關的社團組織都可以免費租借使用。
新北市政府經濟發展局表示，借用基地辦理的電競活動豐富多元，包括學校社團舉辦校際盃與電競社體驗、民間組織辦理夏令營與粉絲見面會，以及民間電競社團定期辦理例行性團練聚會等，吸引許多民眾相邀前來體驗電競魅力。
新北市政府經濟發展局補充說明，基地提供電競教室、導播室、攝影棚、舞台區及對戰區等多元場地，只要到粉絲專頁線上預約，並填寫回傳相關申請文件即可輕鬆免費租借，歡迎民間社團多加利用，辦理電競相關交流活動。