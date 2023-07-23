這6星座有選擇障礙！天秤吃啥想1小時　牡羊談戀愛時容易猶豫不決

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觀察近六個月網友針對「選擇障礙星座」的相關話題討論，可以發現「天秤座」被認為是「選擇障礙症的代表」，網友表示他們凡事都想要權衡利弊，平衡一切事物，以至於在做決定時，總是需要大把時間，有時還會因為無法抉擇而不斷拖延，加上他們太過在意他人的想法，甚至最後可能會做出不利於自己的選擇。
有身為天秤座的網友就直言「天秤光吃什麼，都可以想超過一個小時」、「天秤座有選擇障礙，對方決定比較快」，說明自己與他人交往時，吃喝玩樂的行程幾乎都交由另一半決定，會更加直接有效率。
Top 2雙魚座：個性優柔寡斷
由於「雙魚座」天真浪漫又隨和的個性，不僅容易信任別人，想法也經常被影響，並且具有強烈的依賴心，造就他們大部分都處在隨波逐流的狀況。網友們就紛紛留言「雙魚座是那種慢半拍、磨磨唧唧的性格，做什麼事常常猶豫不決」、「總是想多於做，有點優柔寡斷，做事容易緊張」，對於雙魚座舉棋不定的行為相當有感。
Top 3雙子座：太容易被吸引
身為風象星座的「雙子座」，喜歡嘗試新事物、尋求刺激，各種選擇和機會都可能吸引到他們，因此很難確定哪個是最好的，導致內心感到不安、猶豫，而做不出決定。
此外，也有人提到雙子座在愛情方面，即使他們「產生了很喜歡很想念的感覺，也會因為擔心還不夠清楚自己的心意，而陷入一種憋著的狀態，在腦袋還沒有整理好之前，要他們行動根本比登天還難」，覺得這樣自我糾結的情況，可能會讓他們心儀的對象誤會，當心就此錯過戀愛的機會。
Top 4牡羊座：談戀愛就迷失
平時聰明伶俐、性格非黑即白的「牡羊座」，一旦談起戀愛就會迷失自我，吸引大批網友認同說道「當牡羊喜歡你時，他會開始變得優柔寡斷」，點出牡羊座戀愛前後讓人感覺像是不同人格，是非常特別的存在。
Top 5處女座：太怕做錯選擇
「處女座」對於是非對錯十分執著與在意，造成個性容易鑽牛角尖，所以當他們遇到沒把握，或是擔心考慮不夠周延的重大決定時，就會想要四處詢問他人意見，生怕做錯選擇而反覆糾結、無法勇敢抉擇。
Top 6巨蟹座：想面面俱到
最後，注重家庭與人際關係的「巨蟹座」，希望做事能夠滿足他人的感受與需要，不想傷害或讓別人失望，就會考慮各種方案和結果，導致難以做出決定，而在感情方面同樣也是不夠果斷，有人就指出「巨蟹念舊、重感情，在感情裡面拖拖拉拉」，認為他們會常想起前任戀人的好，處理前段感情拖泥帶水，很難專注對待現任戀情，然而又不想背負愧疚感，就這樣兩邊關係都拖著，非常不果決。
你是個有選擇障礙的人嗎？在做重大抉擇時，深思熟慮絕對是必要的，才不會做出錯誤的決定，讓自己後悔莫及。不過在面對日常的生活瑣事時，試著放寬心胸，不要太過糾結，也許會有意外之喜。