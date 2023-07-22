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殺伯母稱「複製人」！男噎食昏迷缺氧性腦病變　高院裁定停止審判

▲今年3月間，台南50歲胡姓男子，持刀揮刀砍殺伯母。胡男落網後坦承犯案，但供稱砍殺的是「複製人」，案經法院審理，一審判胡男13年、執行前監護5年。胡男上訴後，於看守所內被食物噎住，搶救回來後因缺氧性腦病變，終日臥床、無法自理，台南高分院裁定停止審判。（圖／NOWnews資料照）
▲今年3月間，台南50歲胡姓男子，持刀揮刀砍殺伯母。胡男落網後坦承犯案，但供稱砍殺的是「複製人」，案經法院審理，一審判胡男13年、執行前監護5年。胡男上訴後，於看守所內被食物噎住，搶救回來後因缺氧性腦病變，終日臥床、無法自理，台南高分院裁定停止審判。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

今年3月間，台南一名50歲胡姓男子，持刀前往73歲李姓伯母住處，揮刀砍殺伯母頭 、頸及右手5處，伯母當場死亡。胡男落網後坦承犯案，但供稱砍殺的是「複製人」，案經法院審理，一審判胡男13年、執行前監護5年。胡男上訴後，於看守所內被食物噎住，搶救回來後因缺氧性腦病變，終日臥床、無法自理，台南高分院裁定停止審判。

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據了解，胡男一審判刑13年，他與檢方均提出上訴，今年5月間，他於看守所內不慎噎食，送醫搶救一度失去生命跡象，最後雖撿回一命，但因腦缺氧持續昏迷，病情不穩定有生命危險。台南高分院審酌，胡男目前昏迷，且無自主意識、且需臥床使用呼吸器維持生命，恐無法出庭參加庭審，雖然之後脫離呼吸器，於6月轉至普通病房，但因缺氧性腦病變，因此，台南高分院認胡因疾病不能到庭，應於其能到庭以前停止審判。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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