守護婦幼健康創高雄中醫之先 「博愛馬光」首創婦幼中醫
現代女性常因工作及家庭壓力大，生活太忙碌而導致身體問題，馬光中醫創高雄中醫之先，於今(22)日開設專屬婦幼的中醫門診。馬光醫療網執行長黃福祥表示，在患者之中，「婦幼族群是特別需要被照顧及呵護的，不僅要有婦幼專科的專業醫師群，還要提供最友善的候診環境，中醫不只醫病也醫心，才能讓患者對於來這裡看病是感到最安心的。」
記者郭凱杰／高雄報導
院長林穎欣也指出，現代女性常工作與家庭蠟燭兩頭燒，希望兼顧的壓力下，作息不正常導致身體狀況變差，越來越容易產生病痛，加上晚婚影響，婦科問題更是許多女性最擔心的，有時病痛並不是單一緣由，因此也常常不知該如何調養身體。
深耕南臺灣多年的馬光醫療網見到許多婦女這方面的需求，創高雄中醫之先，聘國寶級送子醫師黃蘭媖為顧問，集結旗下擁有婦幼醫科專業的醫師群，開設專責婦幼的博愛馬光中醫婦幼診所，一同為病患尋求最有效及最安全的治療方式，不管是經期不順、備孕調理、產後護理或更年期症候群，都有最專業的醫師群為患者服務。
博愛馬光中醫婦幼診所擁有最專業的醫術並結合最優質環境，以全預約制打造出專屬的診療體驗，一同解決婦幼的疑難雜症。
除了擁有最專業的醫師群之外，診所內部擁有百坪寬敞的明亮空間，營造沉浸在森林的寧靜祥和，甚至還有台森林小火車，就是要打造出都市裡的森林感，讓所有來看診的病患，能夠看診舒心、更安心。
首創全預約制的看診模式，患者只要事先預約，並於預約前10分鐘報到，即可省去候診時間，將自身時間做最彈性的安排，達到最有效的利用。