林志玲被傳引退後首發聲！陪AKIRA熱舞超嗨 允諾：一直陪伴大家
▲林志玲否認為愛息影，她現身犀利趴為AKIRA應援，熱舞身影讓粉絲直呼俏皮可愛。（圖／翻攝自林志玲IG、資料照）
記者江芷稜/綜合報導
｜ 2023-07-22 22:19:37 2023-07-22 22:29:56
48歲的第一名模林志玲，自從2019年嫁給日籍男星AKIRA之後，減少現身螢光幕前，加上疫情因素長期待在日本，讓粉絲擔心她是否自演藝圈引退，她今（22）日驚喜現身犀利趴為老公應援，面對大家關心她是否要退出娛樂圈，
林志玲微笑謝謝關心，表示目前專心照顧家庭，稍後又在IG發文澄清，強調 「還是會一直陪伴大家唷」，否認要退出演藝圈的說法。
VIDEO 林志玲產後復出發表新書，外型保養得宜，比臉頰愛心賣萌，依舊是眾人心中的「志玲姐姐」，她透露當媽後身材稍微起了變化，要很努力才能維持完美模樣。她近日接受蔡康永節目《眾聲 The Echo of Life》專訪，表示投入照顧家庭，若孩子大了也不會復出多接工作， ▲林志玲與AKIRA結婚後，移居到日本陪伴老公。（圖／林志玲工作室提供） 「我希望永遠是大家心中的志玲姐姐，我希望以後我白髮，大家還是記得黑髮的我，很有溫暖度、帶著微笑的我」，可以接慈善活動，若是需要美麗外貌的工作可能就會拒絕。 林志玲一番內心話，讓外界擔心她是否就此退出演藝圈，她今日現身犀利趴為AKIRA熱情應援，起身高舉雙手搖擺，跟著勁歌熱舞，十分投入於表演中。她事後在IG曬出演唱會熱舞的背影照，吐露想兼顧家庭、事業的心聲， ▲林志玲去年回到台灣發表新書，透露產後花了不少時間恢復身材。（圖／記者陳明安攝，2022.10.09） 「專注家庭很重要，但姐姐我還是會一直陪伴大家唷，我們要一起熱情工作熱愛生活好嗎」，否認要立即引退的意思。 ▲林志玲現身應援AKIRA。（圖／記者陳明中攝） 林志玲發文撫慰粉絲的心，貼文發布1小時就有逾萬名網友按讚，大家看著她青春有活力的背影，紛紛留言「就算只是背影，還是擋不住姐姐的魅力」、「看姐夫表演時手舞足蹈的姐姐好可愛」、「希望志玲姐姐幸福，一切都好」，全力支持林志玲的所有決定。 ▲林志玲曬出在犀利趴為AKIRA應援的熱舞身影。（圖／翻攝自林志玲IG）