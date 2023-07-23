郭泓志吐旅居美國多年「心中遺憾」！他圓夢直呼：原來是這種感覺
電影《我最愛的笨男人》由億萬票房男星范逸臣、旅美棒球好手郭泓志、金鐘視帝姚淳耀共同主演，首次跨界拍攝電影的郭泓志，在其中一場三兄弟和飾演老大的鄭志偉在「喬」完事情後幫老大慶生的戲，令郭泓志相當難忘，他表示過去因為棒球員的職業，以及長年旅居美國，過往的生日不是在比賽就是安排復健，很少有機會過自己的生日，這次拍攝《我最愛的笨男人》讓他體驗到和兄弟一起過生日的感覺很溫暖：「原來過生日是這種感覺！」
記者黃雅琪/綜合報導
今年生日人在美國的郭泓志，無法親自與共同演出義氣三兄弟的范逸臣、姚淳耀慶祝，范逸臣越洋獻上對「中港之龍」郭泓志的生日祝福：「阿龍生日快樂！中港路不能沒有你，你就是我最愛的笨男人，今天免支援啦！」姚淳耀亦稱讚郭泓志，第一次拍攝電影就展現氣勢：「他不只能站上投手丘，還能爭霸大銀幕，祝最霸氣的阿龍生日快樂！」電影《我最愛的笨男人》即將上映，郭泓志也許下生日願望：「希望《我最愛的笨男人》票房創佳績！」
電影《我最愛的笨男人》描述，西屯阿全（范逸臣飾）外表看似火爆凶狠，實際上卻有顆善良柔軟的心，和他的好兄弟阿鬼（姚淳耀飾）、龍仔（郭泓志飾）一起闖蕩江湖。一次意外，他們的老大過世，悲傷的阿全在喪禮上邂逅酒家女貝貝（劉奕兒飾）。為守護老大遺言的阿全開始展開熱烈追求，然而貝貝不領情，甚至想利用他的單純來騙財。另一方面，老大遺留下的水電行土地成為都更的最後一塊拼圖，遭惡勢力覬覦，阿全更遭友人設計賠掉所有財產，貝貝也被惡棍綁架。面對一波三折的困境，阿全能從這場陰謀中全身而退嗎？《我最愛的笨男人》9月8日全台上映。