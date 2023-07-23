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劉涵竹爆酸《不熙娣》班底「穿很少搶鏡頭」！親還原真相：沒惡意

▲劉涵竹被同為《小姐不熙娣》的班底佩琪在節目上爆料，曾出言諷刺她穿很少搶鏡頭，對此劉涵竹出面澄清：「完全沒有要造成人家不舒服的意思。」（圖／翻攝劉涵竹IG）
▲劉涵竹被同為《小姐不熙娣》的班底佩琪在節目上爆料，曾出言諷刺她穿很少搶鏡頭，對此劉涵竹出面澄清：「完全沒有要造成人家不舒服的意思。」（圖／翻攝劉涵竹IG）

記者賴禹妡/綜合報導

女星劉涵竹為節目《小姐不熙娣》固定班底，近期卻被同為班底佩琪在節目上爆料，曾出言諷刺她穿很少搶鏡頭，讓她難以分辨對方是不是在開玩笑。主持人小S當下就猜出事件主角為劉涵竹，也隨即替她保證：「絕對是開玩笑。」但仍引起部分網友去攻擊劉涵竹，對此劉涵竹也出面澄清自己沒有諷刺別人，「我完全沒有想要造成人家不舒服的意思」。 

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▲佩琪近期在節目中爆料，曾被劉涵竹問：「妳穿這樣不冷喔，妳想要搶鏡頭喔？」（圖／翻攝自「小姐不熙娣」YouTube頻道）
▲佩琪在節目中爆料，曾被劉涵竹問：「妳穿這樣不冷喔，妳想要搶鏡頭喔？」（圖／翻攝自「小姐不熙娣」YouTube頻道）
佩琪近期在節目中透露，某次錄影時她被第一次同場錄影的班底問：「妳穿這樣不冷喔，妳想要搶鏡頭喔？」讓她無法分辨對方是否在開玩笑，雖然佩琪並沒有說出對方的名字，但小S當下就猜中該位班底是劉涵竹，也隨即替她澄清：「如果是涵竹，絕對是開玩笑，她沒有那個惡意。」佩琪接著表示：「她後來都對我很好，只是我心裡還是會怕怕的，就覺得她是不是不喜歡我。」 

▲小S當下就猜中佩琪所說的班底是劉涵竹，隨即替她澄清：「如果是涵竹，絕對是開玩笑，她沒有那個惡意。」（圖／翻攝自「小姐不熙娣」YouTube頻道）
▲小S當下就猜中佩琪所說的班底是劉涵竹，隨即替她澄清：「如果是涵竹，絕對是開玩笑，她沒有那個惡意。」（圖／翻攝自「小姐不熙娣」YouTube頻道）
對此，劉涵竹也出面澄清「絕對沒有嘲諷別人」，並還原整件事情的始末，她和佩琪在攝影棚第一次一起錄影，時間是落在今年2月，當時天氣還很冷，大家都是穿長袖上工，她見到佩琪衣服較為單薄，出於關心詢問：「妳這樣不冷嗎？攝影棚是很冷的喔！」 

佩琪當時和劉涵竹解釋自己是開車來的，她覺得很熱，一路流了很多汗，劉涵竹聽完則笑著回：「還可以順便博版面啦！」佩琪也笑笑地說：「沒有啦。」劉涵竹解釋：「其實我真的是出於開玩笑的心情，想讓氣氛和緩一點，但我完全沒有想要造成人家不舒服的意思。」 

▲劉涵竹在節目播出後，出面澄清自己絕對沒有嘲諷別人。（圖／劉涵竹提供）
▲劉涵竹在節目播出後，出面澄清自己絕對沒有嘲諷別人。（圖／劉涵竹提供）
劉涵竹還指出，事件發生至今將近半年時間，兩人見面聊天、合照都非常正常，也時常在社群平台上互動，「其實我後來是對她非常好的，那當然在節目上出現了這樣的話語，我自己是覺得很震驚，因為跟事實有一點出入」，但若是造成是別人不舒服，絕對不是她的本意，「我以後在開玩笑的時候會特別的拿捏」。 


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