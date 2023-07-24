擴香品牌推夏季限定療癒香氣　產品有SGS認證

現代人越來越注重健康，對於日常用品的要求，除了經濟實惠，更講究品質安全。韓國專業擴香品牌COCODOR珂珂朵爾熱銷全球，每3秒鐘就賣出一瓶，在歐美早就通過嚴格的品質安全檢驗，在台灣也獲得SGS安全檢測認證。為打造夏日清新舒緩的情境氛圍，特別推出森林、海洋、夏日三大系列擴香瓶，而室內&織品專用香氛噴霧也上市。
記者陳美嘉／高雄報導
《森林、海洋》兩大系列均推出人氣推薦香氣「清新微風」，主調是清爽柑橘香搭配潔淨棉花香，優雅融合花香、香草與白麝香，獨具小文青氣息。《森林系列》的「檸檬尤加利」，以活力元氣的檸檬與萊姆拉開序幕，接著是更為清新輕盈的薄荷與尤加利葉香氣充滿淨化感，如同在森林裡呼吸著芬多精般神清氣爽。《海洋系列》則是推出全新香氣「緬梔花」，充滿異國風情的獨特香氣。
俏皮可愛的《Wanderful Land夏日系列》擴香瓶，讓你在家也能盡情享受放假的歡欣。《盛夏茉莉》搭配鮮黃色擴香棒呼應夏日豔陽。《梨花果園》搭配青綠色擴香棒打造夏日樂園的歡樂清涼感。
珂珂朵爾台灣分公司總經理遲景萮表示，考慮到擴香是每天會使用的產品，因此特別請SGS比照妝品檢驗標準，不含八大重金屬、異丙醇、塑化劑、環境賀爾蒙等，所使用的溶劑也不含甲醇、甲醛、苯等有害物質，此外，擴香產品在韓國、台灣、歐美均通過品質安全檢驗認證，可以放心使用。
韓妞對於香氛的喜愛不只展現在擴香上，還會使用具有功能性的香氛噴霧，快速消除汗味、菸味、霉味等異味，並讓身上的衣物寢具或室內各個角落如沙發抱枕，持續散發令人喜歡的優雅香氣。COCODOR 從韓國原裝引進室內及織品專用香氛噴霧，精選6款香氣「森林晨香、花開之日、親親寶貝、花園薰衣草、雨中玫瑰、伯爵茶」，每款都有家用版和隨身版可供選擇。香氛噴霧經過國家指定專業檢測機構 KATRI 與 FITI 多項安全測試。