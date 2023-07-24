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12星座一周運勢／天蠍水瓶工作運超旺　射手出現「粉絲型」桃花

▲12星座一周運勢出爐，天蠍座工作上迎來好機會、財運上門，水瓶座可望升官。（示意圖／取自unsplash）
▲12星座一周運勢出爐，天蠍座工作上迎來好機會、財運上門，水瓶座可望升官。（示意圖／取自unsplash）

家庭消費中心/綜合報導

塔羅占卜師Princess分享12星座一周運勢（7月23日至7月29日）。

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🟡牡羊座
本周運勢重點，雨天。
這周的你不管是工作或感情都有點陰鬱的狀況，工作上人事、業務方面可能有些慘淡，感情上被冷淡，希望對方對你好一點。

🟡金牛座
本周運勢重點，人際魅力。
最近的你會發揮影響力，縱使有問題也會蠻順利的，工作上門面好會帶動你的工作運，人緣很重要，感情上運勢還不錯。

🟡雙子座
本周運勢重點，感情、工作。
這周的你就算很低調也容易被發現，工作上有合夥、合作運，感情上容易有朋友、身邊的人帶來的桃花。

🟡巨蟹座
本周運勢重點，有點煙硝味。
這周你身邊可能有點誘因、危機，工作上比較保守一點，安守本份就好，感情上對方會明示暗示你。

🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情
這周你的工作、感情方面都有些機會，但可能不是你想要的那種。工作上還在等待更適合的，感情上有桃花出現，可能不是你喜歡的類型。

🟡處女座
本周運勢重點，一波好運。
這周的運勢偏向你，有各種資源到你身邊，工作上環境、人事友善，感情上容易吸引桃花。

🟡天秤座
本周運勢重點，忙碌中。
這周工作、感情方面容易失望，工作上你會發現不適合，感情上單身的有桃花，可能不是你想要的類型。

🟡天蠍座
本周運勢重點，意外好運。
這周的好事偏多，是會讓你開心的，工作上有好機會、財運上門，或解決你目前的問題，感情上有意外的甜蜜，或可以解決你們的感情問題。

🟡射手座
本周運勢重點，桃花、工作。
這周有一波額外的機會，好好把握囉！工作上有其他選擇，感情上會有粉絲型桃花。

🟡摩羯座
本周運勢重點，有新的開始。
這周如果有新計劃或目標會很順利，可執行。工作上如果有新的項目可以繼續，感情上單身者容易遇到對的人。

🟡水瓶座
本周運勢重點，一個轉機。
這周如果有困難會迎刃而解，或有升官的機會，或你的身份更進一階。工作上有被相中、挖角的機會。感情上有伴的會解決你們的問題，單身的會遇到喜歡的桃花

🟡雙魚座
本周運勢重點， 狀況複雜。
這周可能會遇到負面的事情，工作上會遇到一些爛問題，感情上有失戀的跡象，也有桃花運。

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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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