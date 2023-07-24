12星座一周運勢／天蠍水瓶工作運超旺　射手出現「粉絲型」桃花

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本周運勢重點，雨天。
這周的你不管是工作或感情都有點陰鬱的狀況，工作上人事、業務方面可能有些慘淡，感情上被冷淡，希望對方對你好一點。
🟡金牛座
本周運勢重點，人際魅力。
最近的你會發揮影響力，縱使有問題也會蠻順利的，工作上門面好會帶動你的工作運，人緣很重要，感情上運勢還不錯。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情、工作。
這周的你就算很低調也容易被發現，工作上有合夥、合作運，感情上容易有朋友、身邊的人帶來的桃花。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，有點煙硝味。
這周你身邊可能有點誘因、危機，工作上比較保守一點，安守本份就好，感情上對方會明示暗示你。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情
這周你的工作、感情方面都有些機會，但可能不是你想要的那種。工作上還在等待更適合的，感情上有桃花出現，可能不是你喜歡的類型。
🟡處女座
本周運勢重點，一波好運。
這周的運勢偏向你，有各種資源到你身邊，工作上環境、人事友善，感情上容易吸引桃花。
🟡天秤座
本周運勢重點，忙碌中。
這周工作、感情方面容易失望，工作上你會發現不適合，感情上單身的有桃花，可能不是你想要的類型。
🟡天蠍座
本周運勢重點，意外好運。
這周的好事偏多，是會讓你開心的，工作上有好機會、財運上門，或解決你目前的問題，感情上有意外的甜蜜，或可以解決你們的感情問題。
🟡射手座
本周運勢重點，桃花、工作。
這周有一波額外的機會，好好把握囉！工作上有其他選擇，感情上會有粉絲型桃花。
🟡摩羯座
本周運勢重點，有新的開始。
這周如果有新計劃或目標會很順利，可執行。工作上如果有新的項目可以繼續，感情上單身者容易遇到對的人。
🟡水瓶座
本周運勢重點，一個轉機。
這周如果有困難會迎刃而解，或有升官的機會，或你的身份更進一階。工作上有被相中、挖角的機會。感情上有伴的會解決你們的問題，單身的會遇到喜歡的桃花。
🟡雙魚座
本周運勢重點， 狀況複雜。
這周可能會遇到負面的事情，工作上會遇到一些爛問題，感情上有失戀的跡象，也有桃花運。
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