亞歷媽6年前愛犬遭車輾斃！認了「怕被罵棄養」說謊：其實是送養
網紅「亞歷媽」王君萍日前遭另名網紅凱勒媽控訴，彼此之間明明沒交集，她卻長期遭受到亞歷媽的言語攻擊，亞歷媽事後公開道歉，凱勒媽也選擇放下一切原諒。但亞歷媽卻持續遭到炎上，她昨（23）日晚間再度於臉書發布長文，坦承過去曾犯下的錯誤，指出她曾受到一位閨密的影響，會去四處評判其他網紅，也謊稱愛犬麥坤遭到水泥車輾斃，其實是送養到別的環境，貼文曝光後立即引起熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
亞歷媽2017年曾在臉書上表示，家中養的獵犬麥坤趁她倒垃圾時，衝出門遭到水泥車輾斃，亞歷媽稱現場慘不忍睹，「當場我整個驚嚇錯愕，水泥車的工人完全不知道發生什麼事情」，她也自責地喊：「假如我當時沒有貪心把垃圾一次全部搬出去，今天就不會有這個意外發生了，一切都是我的錯。」
沒想到，亞歷媽昨日在臉書上坦承，整起事件其實是謊言，當年她養麥坤時，沒評估好家裡環境和能力，麥坤不但破壞力強，還會撞傷家人，後來被獸醫診斷出過動症，對方建議她把麥坤帶到更適合的環境。
但當時台灣棄養議題炒得正熱，亞歷媽擔心此舉會被誤會成棄養動物，便謊稱麥坤遭到水泥車輾斃，「覺得大家罵我失職好過被罵棄養」。後來亞歷媽選擇誠實告訴家人事實，也重新評估過家中條件、環境，選擇了適合飼養的狗種。至於麥坤現況，則是到了非常適合收養牠的環境，還生了4個狗寶寶，現在過得很好。