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馬國畢談「NONO遭控性侵」：我相信現世報！私密通話內容全公開

▲馬國畢（右）勸NONO好好面對Me too指控，「我相信現世報」。（圖／民視提供）
▲馬國畢（右）勸NONO好好面對Me too指控，「我相信現世報」。（圖／民視提供）

記者羅凌筠/台北報導

梁佑南、方琦、洪毛、馬國畢今（24）日出席伯立歐家園路跑活動，與NONO（陳宣裕）昔為「憲憲家族」藝人的馬國畢，受訪提到NONO被指控性侵，1個月前宣布停工反省的事件，馬國畢表示：「我滿相信現世報，不是不報，是時候未到，我不是說NO哥，算是奉勸大家，做什麼事情都要三思而後行。」

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馬國畢在這段期間裡已經和NONO通過電話，他表示自己也跌倒過，所以希望NONO好好面對，逃避只會讓事情越來越糟、越搞越大，「其實他可能也不知道該跟我說什麼好，這段時間他會好好整理情緒，甚至回想有沒有做出這些事情，我也是給他加油。」而他沒有NONO老婆朱海君的聯絡方式，所以沒有說上話。

▲左起馬國畢、梁佑南、方琦、洪毛參加公益路跑活動。（圖／民視提供）
▲左起馬國畢、梁佑南、方琦、洪毛參加公益路跑活動。（圖／民視提供）
身為公益基金會伯立歐家園代言人的藝人梁佑南，除了自己熱心公益，也帶著女兒方琦一起參加，平日方琦會去喜樂小兒麻痺關懷協會學習照顧身障者，並幫助募款活動，這次企業家鍾文智捐款也是透過梁佑南牽線，之前帶著鍾文智參觀協會，捐款助伯立歐家園第1期的建設經費，這次聽聞路跑活動還有300萬缺口，鍾文智二話不說，立刻加碼贊助，完成此次路跑活動。

▲左起馬國畢、梁佑南、方琦、洪毛為公益活動募款300萬。（圖／民視提供）
▲左起馬國畢、梁佑南、方琦、洪毛為公益活動募款300萬。（圖／民視提供）

 
梁佑南和方琦每年都參加7公里路跑，讓馬國畢忍不住在一旁表示，連91歲阿嬤都能臉不紅氣不喘的完成7公里路跑，梁佑南母女應該挑戰更高難度，在馬國畢的刺激下，梁佑南母女兩人決定今年將挑戰21公里路跑；馬國畢還以多年參加伯立歐路跑經驗，說明伯立歐路跑活動是「最美味的」，沿途美食完全免費，包含牛排、龍蝦、紅酒等等，讓第1次參加此活動的藝人洪毛，打定主意衝著美食要跑完全程。

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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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