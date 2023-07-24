馬國畢談「NONO遭控性侵」：我相信現世報！私密通話內容全公開

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身為公益基金會伯立歐家園代言人的藝人梁佑南，除了自己熱心公益，也帶著女兒方琦一起參加，平日方琦會去喜樂小兒麻痺關懷協會學習照顧身障者，並幫助募款活動，這次企業家鍾文智捐款也是透過梁佑南牽線，之前帶著鍾文智參觀協會，捐款助伯立歐家園第1期的建設經費，這次聽聞路跑活動還有300萬缺口，鍾文智二話不說，立刻加碼贊助，完成此次路跑活動。
梁佑南和方琦每年都參加7公里路跑，讓馬國畢忍不住在一旁表示，連91歲阿嬤都能臉不紅氣不喘的完成7公里路跑，梁佑南母女應該挑戰更高難度，在馬國畢的刺激下，梁佑南母女兩人決定今年將挑戰21公里路跑；馬國畢還以多年參加伯立歐路跑經驗，說明伯立歐路跑活動是「最美味的」，沿途美食完全免費，包含牛排、龍蝦、紅酒等等，讓第1次參加此活動的藝人洪毛，打定主意衝著美食要跑完全程。
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