台版《絕世網紅》！Nana媽控5粉專「霸凌式攻擊」　QQmei還原內幕

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不只如此，Nana媽表示群組內還會嘲笑她的業配文寫得很爛，廠商怎麼會找她，「嘲笑我讚數很少應該沒人買，但同時又說開一樣的團一定要賣贏我」，讓她更不舒服的，還有被「曾經的朋友」出賣，「把我們私人的對話和內容，上貢這個群組，討大家歡心。有時候，閨密之間會說的話，也是盪到谷底時大家一起在抱怨的頻率中，因為信任脫口的。但誰知，卻成為了大家恥笑我的焦點。群中根本不認識我的媽媽們，也可以因為『聽說』而講的好像他們是當事人一樣，唾棄我的婚姻、重傷我的私人感情生活」。
Nana媽本想息事寧人，但她鼓起勇氣說出來，純粹只是不爽繼續當軟柿子，「我就是抱著部落格隨時會關閉的心情，把這些吐出來」，後來她親自致電給對方，想問對方到底因為什麼原因要霸凌她，結果答案讓她再次驚呆了，「原來只是『因為疫情期間很無聊，每天都要有話題可以講，女生之間八卦很正常，我們又不是只針對妳一個人！』」，風向後來又帶到「這些都是私下的八卦，有時候跟信任的人之間比較容易言語激進，無心流傳到妳那邊，不是蓄意傷害」，讓她忍不住直呼：「這些傷害人的討論，真的只是讓你們茶餘飯後的娛樂嗎？」並點名5個粉專，「微笑。倫敦。日不落 【Keep Smiling and Carry On】」、「QQmei」、「唬媽在英國」、「我的玫瑰花」和「聽愛麗兒說英國生活」，表示：「我被妳們弄到，曾經快臨盆時，只想輕生的念頭。如果我當時沒撐過來，我遺書上絕對是寫著妳們一個個的名字，妳們一個都逃不掉。」
針對點名爆料，網紅「QQmei」今日也在臉書發文，表示外流的私訊對話來自5名住在倫敦的台灣媽媽LINE群組，「我從來沒有想過這些私下的對話，竟然最終成為傷害人的武器，被傳到被我們討論的Na媽眼裡，對她造成身心理上的傷害，我感到非常遺憾。 我們的這些私下的對話從來不是想要傷害或霸凌任何人，在我以為就是女生朋友之間的碎嘴這樣」。
QQmei說，早在前幾天她就在電話中向Nana媽解釋事情原委，也表示歉意，可惜對方似乎不願相信她的說法和解釋，而是更相信截圖者的說詞，還意有所指地表示：「我是不會公布啦！但連我都收到截圖了，這些截圖應該早就已經流出給很多人了吧」、「妳這些截圖如果被公布，可以上頭條新聞耶」、「沒關係啦，PO出來應該殺傷力也還好吧，亞歷媽也不過掉了2000粉。」讓QQmei無奈表示這起被爆料私下對話的事件，其實她也是受害者，「其實我不想很矯情的說抱歉，關於這些我真的很無奈，因為我可以發誓、可以保證，我從來沒有想要公開霸凌任何人，我認真以為私下聊聊八卦是和朋友之間的友情連結。如果要說我最大的錯誤，就錯在曾經如此信任朋友吧」。
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