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台版《絕世網紅》！Nana媽控5粉專「霸凌式攻擊」　QQmei還原內幕

▲Nana媽（左）表示自己曾被「核彈級網路霸凌」過，好幾次還有輕生念頭，而網紅「QQmei（右）」今也在臉書發文還原內幕。（圖／翻攝自臉書）
▲Nana媽（左）表示自己曾被「核彈級網路霸凌」過，好幾次還有輕生念頭，而網紅「QQmei（右）」今也在臉書發文還原內幕。（圖／翻攝自臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

網紅「亞歷媽」王君萍日前遭爆私下言語攻擊多位網紅媽媽，她雖公開致歉，但事件卻沒有因此平息，被稱為台版《絕世網紅》的「網紅大亂鬥」事件還愈演愈烈。今（24）日，網紅Nana媽在臉書點名其他5位網紅，表示自己曾被「核彈級網路霸凌」過，好幾次還有輕生念頭，對此，被Nana媽點名的其中一位網紅「QQmei」今也在臉書發文，表示沒想到當初私下的對話，竟被公開當成傷人武器，接著還原內幕，直嘆：「其實我不想很矯情的說抱歉。」

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▲亞歷媽近年重新評估過家中條件、環境，選擇了適合飼養的狗種。（圖／翻攝自亞歷媽臉書）
▲亞歷媽日前遭爆私下言語攻擊多位網紅媽媽。（圖／翻攝自亞歷媽臉書）
「Nana媽咪 x Q踢派」今日在臉書發出「絕世網紅」上、下篇，表示因為看到亞歷媽的事件後，讓她心有戚戚焉，因此發表長文，控訴自己當年懷孕期間在群組中遭到「霸凌式攻擊」長達2年，還好幾度有輕生念頭，霸凌字眼像是「哎呀～等等N2要崩潰哭說我們倫敦媽媽集體霸凌她」、「拜託～她怎麼敢來找我（對質或問話）」和「N2現在懷孕臨盆在即呢～～」等言論，讓她無奈直呼：「絲毫沒有要放過孕婦的意思，還順手幫我編造了更多故事，非常樂在其中，吃相超難看。」

▲「Nana媽咪 x Q踢派」今日在臉書發出「絕世網紅」上、下篇。（圖／翻攝自臉書）
▲「Nana媽咪 x Q踢派」今日在臉書發出「絕世網紅」上、下篇。（圖／翻攝自臉書）
不只如此，Nana媽表示群組內還會嘲笑她的業配文寫得很爛，廠商怎麼會找她，「嘲笑我讚數很少應該沒人買，但同時又說開一樣的團一定要賣贏我」，讓她更不舒服的，還有被「曾經的朋友」出賣，「把我們私人的對話和內容，上貢這個群組，討大家歡心。有時候，閨密之間會說的話，也是盪到谷底時大家一起在抱怨的頻率中，因為信任脫口的。但誰知，卻成為了大家恥笑我的焦點。群中根本不認識我的媽媽們，也可以因為『聽說』而講的好像他們是當事人一樣，唾棄我的婚姻、重傷我的私人感情生活」。

Nana媽本想息事寧人，但她鼓起勇氣說出來，純粹只是不爽繼續當軟柿子，「我就是抱著部落格隨時會關閉的心情，把這些吐出來」，後來她親自致電給對方，想問對方到底因為什麼原因要霸凌她，結果答案讓她再次驚呆了，「原來只是『因為疫情期間很無聊，每天都要有話題可以講，女生之間八卦很正常，我們又不是只針對妳一個人！』」，風向後來又帶到「這些都是私下的八卦，有時候跟信任的人之間比較容易言語激進，無心流傳到妳那邊，不是蓄意傷害」，讓她忍不住直呼：「這些傷害人的討論，真的只是讓你們茶餘飯後的娛樂嗎？」並點名5個粉專，「微笑。倫敦。日不落 【Keep Smiling and Carry On】」、「QQmei」、「唬媽在英國」、「我的玫瑰花」和「聽愛麗兒說英國生活」，表示：「我被妳們弄到，曾經快臨盆時，只想輕生的念頭。如果我當時沒撐過來，我遺書上絕對是寫著妳們一個個的名字，妳們一個都逃不掉。」

針對點名爆料，網紅「QQmei」今日也在臉書發文，表示外流的私訊對話來自5名住在倫敦的台灣媽媽LINE群組，「我從來沒有想過這些私下的對話，竟然最終成為傷害人的武器，被傳到被我們討論的Na媽眼裡，對她造成身心理上的傷害，我感到非常遺憾。 我們的這些私下的對話從來不是想要傷害或霸凌任何人，在我以為就是女生朋友之間的碎嘴這樣」。

▲QQmei表示自己從來沒有想過這些私下的對話，竟然最終成為傷害人的武器。（圖／翻攝臉書）
▲QQmei表示自己從來沒有想過這些私下的對話，竟然最終成為傷害人的武器。（圖／翻攝臉書）
QQmei說，早在前幾天她就在電話中向Nana媽解釋事情原委，也表示歉意，可惜對方似乎不願相信她的說法和解釋，而是更相信截圖者的說詞，還意有所指地表示：「我是不會公布啦！但連我都收到截圖了，這些截圖應該早就已經流出給很多人了吧」、「妳這些截圖如果被公布，可以上頭條新聞耶」、「沒關係啦，PO出來應該殺傷力也還好吧，亞歷媽也不過掉了2000粉。」讓QQmei無奈表示這起被爆料私下對話的事件，其實她也是受害者，「其實我不想很矯情的說抱歉，關於這些我真的很無奈，因為我可以發誓、可以保證，我從來沒有想要公開霸凌任何人，我認真以為私下聊聊八卦是和朋友之間的友情連結。如果要說我最大的錯誤，就錯在曾經如此信任朋友吧」。


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