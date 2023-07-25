青峰親曝退追家凱真實原因 霸氣喊「不准你們欺負他」破不合傳聞
「蘇打綠」成員吉他手家凱近來推出個人作品，進而傳出與團員鬧翻，青峰也退追IG，雙方感情不再。青峰19日曬出與家凱的影片，打破傳聞，昨（24）日青峰再度發文聲明，「我們一起經歷過這麼多事，彼此的感情，真的不是隨隨便便就能動搖的。」他也親自透露取消追蹤家凱IG的原因。
記者薛羽彤/綜合報導
對於和家凱不合的傳言，青峰發文表示，訪問時常被問團員有無爭執，6人總是一口同聲「我們好像沒有真的吵過架？」前陣子居然被爆出團員感情失和，令青峰氣憤又無奈。至於取消追蹤家凱，青峰說：「2月我因為覺得家凱白目（雖然某種程度也是常態哈哈）所以就翻了個白眼順手unfollow（取消追蹤）了他」，青峰解釋是因為兩人交情夠好，才會有如此行為，加上雙方生活中還是要見面，取消關注只是在網路上不想有交流而已，「跟新聞裡敘述因為他要發專輯根本沒關係，時間也不對。」
青峰形容，蘇打綠6人早就是吵吵鬧鬧也已經離不開的家人，對於不實報導，青峰表示，「本來懶得解釋什麼，但顧慮觀眾或許會因為蠢新聞有無謂的擔心，六個人還是決定在台上回應。」他引述家凱說的話：「不准任何人欺負我的團員。」最後，青峰還替家凱宣傳專輯，並開玩笑用Hashtag表示，「不准你們欺負劉家凱」、「只有我可以」、「欸不是我才沒有欺負他。」