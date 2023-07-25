漢子燕子禿子大合體！黃暐瀚：不等於明年勝選 朱立倫當配角就好
國民黨前天召開全代會，正式通過徵召新北市長侯友宜參選總統，會中侯友宜還與台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜上演「漢子、燕子、禿子」大合體，營造大團結氣氛。不過資深媒體人黃暐瀚在臉書提醒，黨內願意團結，不等於明年已經勝選，侯友宜民調落居第三已經兩個月，現在韓國瑜也挺了，黨內雜音也弱了，如果未來一個月，侯友宜的民調還是第三？該怎麼辦？要怎麼贏？
記者何哲欣／台北報導
黃暐瀚說，雖然看到曾被換柱的國民黨前主席洪秀柱、盧秀燕、韓國瑜等人都出席全代會，應該是暫時放下了胸口的大石，但全代會還是有許多突兀的地方，例如黨主席朱立倫高喊選後要組「執政聯盟」，但朱不是總統參選人，談怎麼組閣？要喊也是侯來喊，且還沒投票先喊「執政聯盟」，顯然國民黨對單獨過半，單獨組閣沒有信心。
此外，黃暐瀚也提到，侯友宜現在民調第三，真要組「執政聯盟」，理當由老三支持老二，加起來贏過老大，難道是老二自動放棄，把資源力量都送給老三？哪有這種道理？總統參選人產生之後，黨主席的角色，就只是配角，不是主角，但選舉是結果論，如果明年國民黨大贏，現在朱立倫說什麼、做什麼，都會變成對的。