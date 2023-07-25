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流感季不只在秋冬！　臺大兒醫示警：全年都是流感季已成常態

▲臺大兒童醫院小兒科教授黃立民醫師示警，流感季不只好發在秋冬，全年都是流感季已成常態，高齡、慢性患者與兒童更要加強疫苗保護力。（圖／周淑萍攝）
▲臺大兒童醫院小兒科教授黃立民醫師示警，流感季不只好發在秋冬，全年都是流感季已成常態，高齡、慢性患者與兒童更要加強疫苗保護力。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

全年流感季來臨！臺大兒童醫院小兒科教授黃立民醫師指出，顛覆大眾對流感的只有好發於秋冬季的認知，流感疫情自口罩解禁後逆勢突起，現在全年度恐皆是流感季，面對流感流成為常態化，醫師呼籲，65歲以上長者、慢性病患、兒童等中重症高風險族群應改變疾病預防策略，應該加強疫苗保護力

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台灣從今年四月逐步解除口罩禁令，流感確診人數逐步攀升，半年來累計超過300例流感重症，創三年以來最高峰，也打破過去流感高峰出現於冬季的現象。且根據疾管署統計資料，今年流感中重症個案高達87%未施打流感疫苗，約50%個案為 65 歲以上長者。

醫：新冠病毒強勢期已過！
黃立民醫師說明，人體上呼吸道有流感病毒和新冠病毒等多種呼吸道病毒共同競爭人體環境，新冠病毒的強勢流行導致流感感染率降低，而隨著新冠肺炎病毒強勢期已過，上呼吸道病毒生態系出現明顯改變，促進流感疫情興起。

另外，各國逐步放寬口罩配戴及社交距離政策，成為利於流感傳染的環境，目前學者已 明顯觀察到流感病毒打破秋冬流行的常規。放眼國際較早解除口罩規定的澳洲，去年流感疫 情已提前在夏天出現，而台灣流感疫情同樣發生於春夏之際，顯示流感病毒已成為全年都要積極防護的疾病。黃立民醫師建議，民眾應積極接種流感疫苗以累積足夠疾病抵禦力，避免感染後出現嚴重病症。  

▲台大兒童醫院主治醫師黃立民表示：許多家長問之前都打BNT疫苗，為何現在只提供莫德納雙價疫苗？（圖/shutterstock）
▲臺大兒童醫院小兒科教授黃立民醫師表示為了降低流感危害，建議民眾應該施打流感疫苗，同時依照條件挑選疫苗種類。（圖/shutterstock）
流感防護三原則

為減低流感對民眾健康的危害，黃立民醫師更提供全年流感防護三原則：

  1. 均衡飲食：免疫系統受到身體諸多因素影響，保持健康的生活形態與飲食習慣有助於免疫 系統正常運作，提高疾病抵抗力。 
  2. 施打疫苗：出生 6 個月以上民眾皆應每年接種流感疫苗，由於流感病毒變異性高，每年疫苗所使用的病毒株可能出現差異，因此需要每年接種流感疫苗，才能確保體內擁有足夠免疫力。 
  3. 依免疫條件挑疫苗：因65歲以上長者、慢性病患等高風險族群的疾病抵禦能力較差，醫師建議民眾施打流感疫苗前務必詳細諮詢醫師，由醫師依據個人免疫狀態評估疫苗選擇。

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