流感季不只在秋冬！　臺大兒醫示警：全年都是流感季已成常態

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醫：新冠病毒強勢期已過！
黃立民醫師說明，人體上呼吸道有流感病毒和新冠病毒等多種呼吸道病毒共同競爭人體環境，新冠病毒的強勢流行導致流感感染率降低，而隨著新冠肺炎病毒強勢期已過，上呼吸道病毒生態系出現明顯改變，促進流感疫情興起。
另外，各國逐步放寬口罩配戴及社交距離政策，成為利於流感傳染的環境，目前學者已 明顯觀察到流感病毒打破秋冬流行的常規。放眼國際較早解除口罩規定的澳洲，去年流感疫 情已提前在夏天出現，而台灣流感疫情同樣發生於春夏之際，顯示流感病毒已成為全年都要積極防護的疾病。黃立民醫師建議，民眾應積極接種流感疫苗以累積足夠疾病抵禦力，避免感染後出現嚴重病症。
流感防護三原則
為減低流感對民眾健康的危害，黃立民醫師更提供全年流感防護三原則：
- 均衡飲食：免疫系統受到身體諸多因素影響，保持健康的生活形態與飲食習慣有助於免疫 系統正常運作，提高疾病抵抗力。
- 施打疫苗：出生 6 個月以上民眾皆應每年接種流感疫苗，由於流感病毒變異性高，每年疫苗所使用的病毒株可能出現差異，因此需要每年接種流感疫苗，才能確保體內擁有足夠免疫力。
- 依免疫條件挑疫苗：因65歲以上長者、慢性病患等高風險族群的疾病抵禦能力較差，醫師建議民眾施打流感疫苗前務必詳細諮詢醫師，由醫師依據個人免疫狀態評估疫苗選擇。