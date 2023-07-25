杜蘇芮颱風持續增強　侯友宜召開整備會議落實防颱整備

杜蘇芮來襲高市應變中心二級開設　陳其邁：停班課明決定

▲因應杜蘇芮颱風來襲，高雄市政府今天上午9點成立災害應變中心二級開設，為瞭解各局處防災整備工作，市長陳其邁隨即召開第一次工作會議。（圖／高市府提供）
▲因應杜蘇芮颱風來襲，高雄市政府今天上午9點成立災害應變中心二級開設，為瞭解各局處防災整備工作，市長陳其邁隨即召開第一次工作會議。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今(25)日上午召開杜蘇芮颱風防颱整備會議並參加行政院視訊會議，陳其邁表示，根據高雄大學專業團隊評估，這週三、週四（26、27日），尤其是27日風力最強勁，因颱風沒被中央山脈破壞，很接近2016莫蘭蒂颱風，高市府會加強風力災損備援。至於週四高雄會不會停班課，他表示，都有一定標準作業程序，按照現有氣象局路徑，風力範圍預估週四受影響最大。

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▲因颱風沒被中央山脈破壞，很接近2016莫蘭蒂颱風，高市府會加強風力災損備援。至於週四高雄會不會停班課，都有一定標準作業程序。（圖／高市府提供）
▲因颱風沒被中央山脈破壞，很接近2016莫蘭蒂颱風，高市府會加強風力災損備援。至於週四高雄會不會停班課，都有一定標準作業程序。（圖／高市府提供）
因應杜蘇芮颱風來襲，高雄市政府今天上午9點成立災害應變中心二級開設，為瞭解各局處防災整備工作，市長陳其邁隨即召開第一次工作會議，並透過視訊會議向行政院長陳建仁回報防災狀況，隨後也與山區區公所視訊，掌握防颱準備工作，他呼籲民眾避免前往山區及海域活動，並落實各項防颱措施，對於風力所造成的影響，要特別提高警覺，以確保自身安全。

▲陳其邁在與行政院視訊時表示，擔心「天使輪」貨櫃，還有很多貨櫃沒有清除，這部分會提高戒備，希望把損害降到最低。（圖／高市府提供）
▲陳其邁在與行政院視訊時表示，擔心「天使輪」貨櫃，還有很多貨櫃沒有清除，這部分會提高戒備，希望把損害降到最低。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，根據氣象預測，預計週三到週四風雨最為強勁，這次是在2016年莫蘭蒂颱風之後，第一個路徑比較接近沒有經過中央山脈，類似路徑的颱風，也因為這個颱風可能的完整性較高，風力影響預估會比過去幾次颱風大，市府也加強部分山區的備援和供給。

陳其邁也指出，尤其過去一些易坍塌路段像明霸克露橋，假使雨量大，簡易便橋或道路地基的流失，造成道路中斷，包括物資準備、孕婦、洗腎等病患的撤離，也確保物資的運送，避免因道路中斷造成民眾生活上的不便。

陳其邁說，高雄目前總共有88座水閘門、160座抽水馬達、25座滯洪池，皆已經完成相關整備；針對山區部分，預估的雨量最新資料顯示三天內累積高達700毫米，在相關土石流的警示區域，總計有3,195位保全對象，已經和在地區里長及社區動員進行相關整備工作，完成安置所準備與保全名單確認，務必掌握居民動向。

此外，陳其邁也說，重大交通建設包括捷運沿線工程，已完成巡查，確保捷運工程跟重要的交通路段相關工程減少受到颱風的影響。另外針對天使輪的部分，因為目前還有很多貨櫃尚未清除，希望港務公司、交通部能夠密切注意，對於岸邊的漁業設施、港區安全再做加強，並對尚未打撈的部份提高戒備，也責請海洋局協助進行相關的吊掛清除作業，將損害降到最低。

針對低窪地區淹水部分，陳其邁責請環保局、水利局、工務局，務必完成側溝、主要河川障礙物清除，及落葉、垃圾等移除，沿海低窪地區區公所，做好區域排水措施，預備充足砂包，確保各地區各水門、抽水站、截流站及抽水機組務必確保運作正常。針對於重要的交通路段、地下道及橋梁等，過去可能是淹水熱區、低窪地區，務必加設抽水機，在第一時間排除積淹水的狀況。另外針對招牌、廣告物、樹木等公共設施，也請市府團隊加強巡檢，並提醒民眾特別留意。

另外，陳其邁在與行政院視訊時表示，擔心「天使輪」貨櫃，還有很多貨櫃沒有清除，這部分會提高戒備，希望把損害降到最低，海洋局以及相關魚港，屬於港務公司海洋局管轄的部分，會提高戒備，也希望把損害降到最低，一些沿岸靠岸還沒打撈的貨櫃，海洋局也會協助相關吊掛清除。

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