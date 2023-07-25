淡北道路終決標 新北市府：朝今年開工、2029完工通車努力
當地人等待27年、有淡水救命道路之稱的「淡北道路」，在歷經兩次招標道路工程流標後，經評選後今（25）日由榮工工程股份有限公司取得決標，標，新北市政府努力朝向今年開工，力拚2029完工通車，期待早日改善淡水地區交通瓶頸，讓雙北交通更便利。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府工務局長祝惠美表示，淡北道路工程於3年前環評通過後市府就向中央提送公共建設計畫，但直到去年行政院才拍板定案，因為這3年間物價上漲而增加的預算，市府在今年6月已向中央提送修正計畫，由於中央目前仍未定案，新北市長侯友宜指示市府先行自籌預算辦理發包，惟仍期盼中央與地方攜手合作，讓雙北市交通環境更便捷、友善。
新北市新建工程處長王益翔說明，淡北道路、淡江大橋與淡海輕軌為中央規劃淡海新市鎮時一併提出的三大交通建設，目前淡海輕軌第一期已經通車、淡江大橋預計於2025年完工，如今淡北道路工程決標，可以趕上淡江大橋、淡海輕軌的腳步，讓淡水地區交通更趨於完善。
新北市政府工務局說明，「淡北道路」全長5.45公里，規劃為雙向四車道，未來開放公車行駛並設置智慧交控設備，提升公共運輸的發展，除了可有效紓解台2線竹圍路廊的交通瓶頸外，未來將串聯台北市「福國路延伸工程」，提供往來雙北的快捷路廊，促進「北投士林科技園區」開發。