高雄市本土登革熱+0 颱風、雨後48小時內速清除積水
高雄市今(25)日無新增本土登革熱確診病例，目前全市累計本土21例。衛生局提醒，杜蘇芮颱風來勢洶洶，請民眾應做好防颱準備，建議將不用的雜物、容器清除，避免颱風後積水孳生病媒蚊，高雄市風雨若達到停班停課標準，相關緊急防疫工作將暫停，後續再另行通知補噴補檢的日期。
記者郭凱杰／高雄報導
高市府防疫團隊針對鳳山區文福里職場群聚地點周邊持續進行環境巡檢，統計自7月12日第1次緊急防治後至昨(24)日止，防疫人員累計查獲35處陽性孳生源，包含集水井、塑膠布、水杯、水桶、整理箱、車道溝、造景池、水管洞、水溝、花器、罐子、臉盆、底盤、石臼等，仍應持續維持住家室內外環境整理及容器減量，避免積水孳生病媒蚊，輕忽環境管理將會導致病媒蚊密度上升，導致社區疫情持續。
為防範台南市疫情入侵高雄，市府防疫團隊針對北高雄六行政區防火牆及高風險都會區12區持續針對髒亂空屋空地、菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地、觀光景點等風險埸域行進行病媒監控。
此外，高雄市38區均進入警戒狀態，各區區公所、衛生所共同密集辦理社區衛教工作，籲請各公私場域所有人、管理人、使用人主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，將處以新臺幣1,200元以上罰鍰。
衛生局提醒民眾如近2週內有登革熱流行疫區活動史，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市538家登革熱整合式醫療合約院所就醫。
特別是65歲以上長者、具有慢性病史(糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等)或104年曾感染登革熱的市民朋友，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等症狀，此為登革熱重症警示徵象，請務必立即就醫。