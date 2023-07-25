嚴防杜蘇芮颱風　陳其邁：市府各局處料敵從寬加強防範

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針對山區的防災措施，陳其邁指示水利局注意土石流警戒發布狀況，並提醒山區區公所，務必掌握居民名單並確保重症病患及孕婦的疏散，先行完成預防性撤離及各項收容安置整備措施，加強提醒市民朋友注意安全。
在市政會議中，由水利局及環保局以簡報說明目前防颱整備情形。水利局表示，針對山坡地住戶撤離作業，將利用「高雄市土石流暨大規模崩塌警戒應變系統2.0」掌握高市紅黃警戒，並進行相關人員疏散撤離，同時依據歷史災點掌握淹水熱點，透過協作平台隨時更新熱點資訊，並分區分派一階主管，專責督導淹水熱點，掌握最新動態。
另外，也利用智慧防汛水利密網整合防汛平台，配合即時監測、進行淹水分析成果，發送預警資訊及對應防災作為，提前佈設防災措施。
環保局則表示，針對防災整備工作採取「平時預防主動清疏、急時搶通洩排水溝」策略，避免道路側溝內泥沙淤積，以及洩水孔因落葉垃圾等雜物阻塞影響排水，確保溝渠洩水功能暢通。統計自7月22至24日期間共動員轄區清潔隊人力1239人次，加強轄內列管易積淹水路段巡檢工作，派員優先處理道路側溝檢查，清除洩水孔堵塞物，及掃除路面與抽水站設施周邊樹葉、垃圾等，將淹水災情降至最低。