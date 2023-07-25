國軍第四作戰區因應「杜蘇芮颱風」備戰兼顧防災

嚴防杜蘇芮颱風　陳其邁：市府各局處料敵從寬加強防範

▲嚴防杜蘇芮颱風來襲，陳其邁要求市府各局處料敵從寬加強防範。（圖／高市府提供）
▲嚴防杜蘇芮颱風來襲，陳其邁要求市府各局處料敵從寬加強防範。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

因應杜蘇芮颱風來襲，市長陳其邁於今(25)日市政會議聽取水利局及環保局針對「水情防汛整備」及「防颱整備情形」專案報告，並於會中強調，務必加強易淹水路段的溝渠清疏及道路落葉清掃，針對轄區內有繫掛帆布廣告處亦需優先巡視，避免廣告物遭強風吹落，影響通行安全。

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此外，陳其邁也指示各區公所，針對各區易積淹水地區加強防範，低窪地區各區公所，務必密切關注區內易淹水區域，預備充足砂包，水利局確保各地區各水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常。針對市區易淹水區域及重要道路，陳其邁責請水利局、環保局加強積水路段巡查，側溝及洩水孔之阻塞物清除，維持排水溝渠通暢，並隨時機動調度支援。

針對山區的防災措施，陳其邁指示水利局注意土石流警戒發布狀況，並提醒山區區公所，務必掌握居民名單並確保重症病患及孕婦的疏散，先行完成預防性撤離及各項收容安置整備措施，加強提醒市民朋友注意安全。

在市政會議中，由水利局及環保局以簡報說明目前防颱整備情形。水利局表示，針對山坡地住戶撤離作業，將利用「高雄市土石流暨大規模崩塌警戒應變系統2.0」掌握高市紅黃警戒，並進行相關人員疏散撤離，同時依據歷史災點掌握淹水熱點，透過協作平台隨時更新熱點資訊，並分區分派一階主管，專責督導淹水熱點，掌握最新動態。

另外，也利用智慧防汛水利密網整合防汛平台，配合即時監測、進行淹水分析成果，發送預警資訊及對應防災作為，提前佈設防災措施。

環保局則表示，針對防災整備工作採取「平時預防主動清疏、急時搶通洩排水溝」策略，避免道路側溝內泥沙淤積，以及洩水孔因落葉垃圾等雜物阻塞影響排水，確保溝渠洩水功能暢通。統計自7月22至24日期間共動員轄區清潔隊人力1239人次，加強轄內列管易積淹水路段巡檢工作，派員優先處理道路側溝檢查，清除洩水孔堵塞物，及掃除路面與抽水站設施周邊樹葉、垃圾等，將淹水災情降至最低。

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