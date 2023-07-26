NBA／簽了！塞爾提克Jaylen Brown獲95.2億大合約　創下史上紀錄

NBA／Jaylen Brown加入3億美元俱樂部！之前的紀錄保持人是誰？

▲Jaylen Brown以5年3.04億美元（約92.27億台幣）提前和波士頓塞爾提克續約，這是史上第一份總價破3億美元的合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jaylen Brown以5年3.04億美元（約92.27億台幣）提前和波士頓塞爾提克續約，這是史上第一份總價破3億美元的合約。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，Jaylen Brown將以5年3.04億美元（約92.27億台幣）的價碼，提前和波士頓塞爾提克續約，這是史上第一份總價破3億美元的合約，比當年的史上最大合約——Mike Conley的5年1億5300美元，硬是整整超過了一倍。《NOWnews》將對此進行整理分析和評比。

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1996年，Juwan Howard成為NBA史上第一位簽下1億美元合約的球員。之後Conley花了20年的時間，才在2016年成為聯盟第一位年薪破1.5億美元的球員但之後這個數字以飛快的速度不斷飆漲，僅僅在7年後，就被Brown給超越，而且數字翻了一倍。

而更驚人的是，Brown這份合約最後一年是在2028-29賽季，該年的薪水將達到6900萬美元。根據《Clutch Points》報導，這比2008年塞爾提克奪冠時，先發5人的薪資加起來還要多

這些年由於龐大的電視轉播合約而跟著水漲船高的球員薪資，讓「NBA史上最大合約」數字不斷在變動，比如Brown的這份5年3.04億合約應該也不會待在這個位置太久，因為他的隊友Jayson Tatum明年夏天可以簽下一份總價3.38億美元的合約。

根據Hoops Hype薪資專家Yossi Gozlan分析，在Brown續約之後，塞爾提克在2024-25賽季的總薪資將超過兩條土豪線（Apron）。超過第1土豪線的球隊，將被剝奪使用全額中產、雙年特例以及先簽後換的權利；超過第2土豪線的球隊，在進行交易時也會面臨一系列限制，包括：不能在交易中送出現金、不能在交易中送出6年之後的首輪選秀權（普通球隊的限制是7年之後）、換回球員的薪資總額不得超過送出球員的薪資總額（普通球隊允許一定比例的薪資差）。

如此，塞爾提克在明年夏天將失去中產特例、不能簽約被買斷球員，補強方式將被限制在：重新續約隊內球員、簽約底薪合約和選秀上。

NBA史上總價最大的7份合約

1.Brown，5年3.04億美元，合約年限2024-29

2.Jokic，5年2.7億美元，合約年限2023-28

3.Bradley Beal，5年2.51億美元，合約年限2022-27

4. Giannis Antetokounmpo，5年2.28億美元，合約年限2021-26

5.Devin Booker，4年2.24億美元，合約年限2024-28

6. Karl-Anthony Towns，4年2.24億美元，合約年限2024-28

7.Stephen Curry，4年2.15億美元，合約年限2022-26

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