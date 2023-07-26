NBA／Jaylen Brown加入3億美元俱樂部！之前的紀錄保持人是誰？

我是廣告 請繼續往下閱讀
而更驚人的是，Brown這份合約最後一年是在2028-29賽季，該年的薪水將達到6900萬美元。根據《Clutch Points》報導，這比2008年塞爾提克奪冠時，先發5人的薪資加起來還要多。
這些年由於龐大的電視轉播合約而跟著水漲船高的球員薪資，讓「NBA史上最大合約」數字不斷在變動，比如Brown的這份5年3.04億合約應該也不會待在這個位置太久，因為他的隊友Jayson Tatum明年夏天可以簽下一份總價3.38億美元的合約。
根據Hoops Hype薪資專家Yossi Gozlan分析，在Brown續約之後，塞爾提克在2024-25賽季的總薪資將超過兩條土豪線（Apron）。超過第1土豪線的球隊，將被剝奪使用全額中產、雙年特例以及先簽後換的權利；超過第2土豪線的球隊，在進行交易時也會面臨一系列限制，包括：不能在交易中送出現金、不能在交易中送出6年之後的首輪選秀權（普通球隊的限制是7年之後）、換回球員的薪資總額不得超過送出球員的薪資總額（普通球隊允許一定比例的薪資差）。
如此，塞爾提克在明年夏天將失去中產特例、不能簽約被買斷球員，補強方式將被限制在：重新續約隊內球員、簽約底薪合約和選秀上。
NBA史上總價最大的7份合約：
1.Brown，5年3.04億美元，合約年限2024-29
2.Jokic，5年2.7億美元，合約年限2023-28
3.Bradley Beal，5年2.51億美元，合約年限2022-27
4. Giannis Antetokounmpo，5年2.28億美元，合約年限2021-26
5.Devin Booker，4年2.24億美元，合約年限2024-28
6. Karl-Anthony Towns，4年2.24億美元，合約年限2024-28
7.Stephen Curry，4年2.15億美元，合約年限2022-26