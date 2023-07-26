8家手搖飲優惠懶人包！大苑子、星巴克買1送1　清原免費喝一個月

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星巴克不只與超夯韓團BLACKPINK聯名推出「BLACKPI
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌大苑子「買1送1」
大苑子即日起至8月1日，於Uber Eats外送平台可享「蘋果醋冰茶買一送一」，天然蘋果醋加料蘆薈果粒，還放有新鮮蘋果切片，酸甜消暑。
📌龜記「買1送1」
龜記即日起至8月1日，於Uber Eats外送平台可享獨家優惠，包括醇厚炭焙風味的招牌「老欉鐵觀音」、還有古早味會回甘的「阿源楊桃紅茶」，限定「買一送一」優惠。提醒大家，實際情況依各門市為準，數量有限，售完為止。
📌旺月捌「買1送1」
文青手搖飲「旺月捌」繼台北南陽街後、於古亭商圈再開二店，歡慶開幕同步推出以薰衣草及桂花為主軸研發的新品高山紫檸凍飲、玉露紫檸凍飲、烏龍丹桂凍飲及桂花酸梅湯，古亭店限定連3天新品「買1送1」，7月27日送「高山紫檸凍飲」及「玉露紫檸凍飲」，7月28日送「烏龍丹桂凍飲」，7月29日則送「桂花酸梅湯」，限同品項，每人限購2組。
📌CoCo都可「第二杯半價」
CoCo都可週三好友日，今主打用喝的甜品「椰奶啵啵恰恰」，基底選用斑蘭奶茶搭配澎湃的濃醇椰奶、Q彈西谷米、啵啵晶球、綿密芋頭，咀嚼控必喝。透過LINE官方帳號領券享「第二杯半價」優惠。提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限7月26日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整。
📌功夫茶聯名嗨小強 「第二杯半價」
KUNG FU TEA 功夫茶聯名台灣插畫家嗨小強 HI JOHN，打造一系列可愛角色「小強×柴柴×圓圓」的主題杯身與封膜，還有實用週邊商品包括造型抱枕、大容量環保瓶、野餐墊與環保杯袋。
炎熱推出新鮮葡萄柚搭配養樂多一起打成綿密冰沙，再淋上芝士奶蓋搭配烏龍茶凍的「葡萄柚多多茶凍」，即日起至8月15日，享有「第二杯半價」優惠；購買飲料還能免費加料「烏龍茶凍」。
📌COMEBUY聯名手遊送虛寶 「折扣10元」
COMEBUY暑假聯名手遊《崩壞-星穹鐵道》，打造茶香風味搭配珍珠、椰果或荔枝凍，滿滿加料的3款手搖飲，現場出示遊戲玩家UID畫面，單筆消費可享3款聯名飲品，擇乙杯「折扣10元」好康。其中全新品「鳳椰玩火」，新
同時推出3款角色聯名IP杯身；購買任1杯玩火系列飲品，贈送「虛寶卡＋專屬貼紙」、任2杯(含以上)可額外再獲1個「專屬杯墊」數量有限，贈完為止。
📌清原：臉書抽獎「免費喝一個月」
清原芋圓推動永續消費，即日起至7/31，更發起「消費者買1項、清原捐1元」給林務局的植護樹計畫。號召大家支持永續與環境共好，消費者購買任一「抹茶芋頭新品」，皆會由清原芋圓代表捐贈1元。同時間按讚清原官方粉絲專頁，完成指定任務，還有機會抽中「免費吃清原一個月」優惠，活動倒數中大家快把握機會。
📌同場加映！帕泰家「泰奶買一送一」
歡慶新菜上市，帕泰家即日起至7月31日，消費者只要穿著有大象圖騰的服飾，點購「帕泰醬湯河粉」新菜，即可享受加購泰式奶茶或泰式奶綠，第二杯免費優惠，相當於泰奶「買一送一」。