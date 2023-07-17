連6年米其林必比登推薦！帕泰家上新菜推泰奶買1送1　桃園展新店

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今年暑假自明（18）日起推出全新菜色，將招牌泰式炒河粉做成湯河粉，靈感取自泰國經典船麵，將主廚私藏高湯融合泰式炒河粉，打造「帕泰醬湯拌河粉」。以18種辛香料製成的秘製醬汁，搭配Q彈河粉再放入豆干、炒蛋、豆芽、韭菜、蝦米、花生碎、洋蔥、蘿蔔乾等食材，翻炒出風味，上菜後於桌邊現淋酸香味十足的特製高湯，拌勻後讓河粉吸飽湯汁入味再享用，成為店內全新吃法。
新菜陣容還有重現泰國街頭烤肉風味的「泰味嫩烤松阪豬」；濃稠正宗甜辣醬汁翻炒的「泰式辣醬炒魷魚」，更可說是泰版白飯小偷。並以泰北地區最常使用的青辣椒烹製「泰北綠椒排骨湯」，香、酸、辣滋味在夏天很開胃。
業者透露，帕泰家目前全台擁有4間門市，分別為台北新光三越A8、新竹巨城、台南南紡、高雄夢時代；預計今年還將在桃園展新店，達到擁有5家餐廳門市的陣容。
歡慶新菜色，帕泰家7月18日至7月31日，消費者只要穿著有大象圖騰的服飾，點購「帕泰醬湯河粉」新菜，即可享受加購泰式奶茶或泰式奶綠，第二杯免費優惠，相當於泰奶買一送一；而7月18日至8月6日，於店內用餐滿2000元，就送一本「泰美味5折護照」，可享泰國經典椰子冰淇淋、蝦醬高麗菜、泰北綠椒排骨湯等菜色，5折優惠價回饋。
而曼谷新泰式料理「Lady nara」，夏天則以「芒果糯米」為靈感，運用台灣在地芒果、酪梨、紅龍果等時令水果，結合泰國料理手法，期間限定推出4款全新「泰夏趴」創意水果料理！
以水果入菜的芒果酪梨蓋飯「泰蝦芒酪」，上桌滿滿12隻泰式黃咖哩烤蝦散發濃郁香氣；鹹甜交織的「芒果糯米塔」，將海鹽甜糯米鑲於椰米塔殼，小火烤出奶凍般爆漿口感，再淋上獨家特調椰奶醬，搭配新鮮芒果一起吃。還有網美必拍的2款超吸睛熱帶水果飲品，「瘋芒必酪」及「泰夏趴冰沙」。即日起至9月日，凡點任一新品，拍照打卡就送「冰淇淋(椰子/榴槤/芒果)」任選壹球。