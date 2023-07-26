圖輯／漢光首度移師桃機！關鍵基礎設施防護演練嚇阻共軍進犯台北
國軍年度重大演訓漢光39號演習今（26）日邁入第三天，今日上午在桃園國際機場進行關鍵基礎設施防護操演，這也是漢光演習首度移師桃園國際機場，桃園機場周邊空域也管制一個小時，出入境航班因而暫停起降。
記者呂炯昌／桃園報導
為避免影響民航機起降，過往漢光演習反空機降演練都選在軍民合用的台中清泉崗機場舉行，由於桃園國際機場鄰近大台北地區，國防部推估共軍若犯台，桃園國際機場必是共軍欲奪取的重點目標，美方也建議在桃園國際機場舉行關鍵基礎設施防護操演，在經過國防部與交通部協調之後，今年漢光39號演習實兵演練首度在桃機操練反空降科目。
桃機公司表示，演習預定上午9點40分開始，上午9點30分開始實施一個小時空域管制，管制時間內航班不得起降。上午8點就聚集大批航迷在桃機二航廈北觀景台卡位，準備拍攝軍演畫面。
桃機實兵演練由國軍特戰部隊擔任紅軍，想定共軍部隊空降控制桃機，包括海軍陸戰隊特戰部隊與憲兵「夜鷹」特勤隊均參演。陸軍六軍團則扮演奪回機場的藍軍，在AH-64E阿帕契攻擊直升機的火力掩護下，陸軍206旅官兵搭乘UH-60H黑鷹直升機抵達桃園國際機場，後備旅、機步旅與機場警察也一同參與演練，成功奪回桃機。