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U12世界盃少棒賽台南開打！中華隊完整轉播賽程、名單出爐

▲U12世界少棒錦標賽中華隊，由花蓮縣為主要班底，總教練陳明仁領軍。（圖／棒協提供）
▲U12世界少棒錦標賽中華隊，由花蓮縣為主要班底，總教練陳明仁領軍。（圖／棒協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽（VI WBSC U12 Baseball World Championship），7月28日至8月6日將在臺南市亞太國際棒球訓練中心，本週五（28日）中華隊小將首戰將出戰澳洲隊，力拚晉級複賽（超級輪）機會。

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本屆預賽分為A、B組，中華隊被分在A組，而拿過最多4次冠軍的美國分在B組，將與韓國、多明尼加、巴拿馬、捷克、紐西蘭競爭3張複賽門票。

U12世界盃棒球賽原名為「IBAF世界少棒錦標賽」，是國際棒壘總會（WBSC）為了推展全球棒運，自2011年起每2年舉辦一次。中華隊承接首屆主辦國，該年拿下首屆冠軍。

美國隊過去5度參賽包辦4冠，也是最被看好具有「冠軍相」的球隊，火力十分凶猛，而中華隊曾傳出球棒爭議，換回習慣的球棒，就找回手感。

U12世界少棒錦標賽中華隊，由花蓮縣為主要班底，總教練陳明仁領軍，去年U12世界盃，中華隊拿下季軍，今年則是要捲土重來，把冠軍留在台灣。


U12中華隊名單


總教練：

-

陳明仁（花蓮太巴塱）

教　練：

陳信福（花蓮瑞穗）

陳智培（花蓮太巴塱）

投　手：

邱亞恩（台東桃源）

王聖穰（新北土城）

陳冠旭（桃園錦興）

陳昶叡（台中大仁）

田君翰（南投新街）

葉　壘（台中忠孝）

林定緯（高雄復興）

捕　手：

王羽翔（台東卑南）

羅宇彥（台中忠孝）

內野手：

羅浩翰（竹縣中山）

沈偉凡（花蓮中原）

曾祈嘉（花蓮太巴塱）

黃譯皜（花蓮太巴塱）

陳竑愷（台南安慶）

外野手：

黃季烜（彰化東山）

鄭奇恩（花蓮新城）

高聖凱（花蓮太巴塱）

林品佑（台北東園）

U12中華隊賽程：

7/28 18:30分 中華隊出戰澳洲

7/29 18:30分 中華隊出戰日本

7/30 14:30分 中華隊出戰墨西哥

7/31 18:30分 中華隊出戰德國

8/1  18:30分 中華隊出戰委內瑞拉

轉播單位：

緯來體育台、WBSC YouTube、中華電信Hami Video、ELTA.tv、LINE TODAY、GetWin Sport（YouTube、Twitch）、公視+

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