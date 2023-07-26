U12世界盃少棒賽台南開打！中華隊完整轉播賽程、名單出爐

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U12世界盃棒球賽原名為「IBAF世界少棒錦標賽」，是國際棒壘總會（WBSC）為了推展全球棒運，自2011年起每2年舉辦一次。中華隊承接首屆主辦國，該年拿下首屆冠軍。
美國隊過去5度參賽包辦4冠，也是最被看好具有「冠軍相」的球隊，火力十分凶猛，而中華隊曾傳出球棒爭議，換回習慣的球棒，就找回手感。
U12世界少棒錦標賽中華隊，由花蓮縣為主要班底，總教練陳明仁領軍，去年U12世界盃，中華隊拿下季軍，今年則是要捲土重來，把冠軍留在台灣。
U12中華隊名單
總教練：
-
陳明仁（花蓮太巴塱）
教 練：
陳信福（花蓮瑞穗）
陳智培（花蓮太巴塱）
投 手：
邱亞恩（台東桃源）
王聖穰（新北土城）
陳冠旭（桃園錦興）
陳昶叡（台中大仁）
田君翰（南投新街）
葉 壘（台中忠孝）
林定緯（高雄復興）
捕 手：
王羽翔（台東卑南）
羅宇彥（台中忠孝）
內野手：
羅浩翰（竹縣中山）
沈偉凡（花蓮中原）
曾祈嘉（花蓮太巴塱）
黃譯皜（花蓮太巴塱）
陳竑愷（台南安慶）
外野手：
黃季烜（彰化東山）
鄭奇恩（花蓮新城）
高聖凱（花蓮太巴塱）
林品佑（台北東園）
U12中華隊賽程：
7/28 18:30分 中華隊出戰澳洲
7/29 18:30分 中華隊出戰日本
7/30 14:30分 中華隊出戰墨西哥
7/31 18:30分 中華隊出戰德國
8/1 18:30分 中華隊出戰委內瑞拉
轉播單位：
緯來體育台、WBSC YouTube、中華電信Hami Video、ELTA.tv、LINE TODAY、GetWin Sport（YouTube、Twitch）、公視+