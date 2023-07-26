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杜蘇芮颱風來襲　陳其邁視察防汛整備

▲因應杜蘇芮颱風來襲，市長陳其邁今天下午先後視察仁武和大社區交界觀音湖防汛整備工作。（圖／高市府提供）
▲因應杜蘇芮颱風來襲，市長陳其邁今天下午先後視察仁武和大社區交界觀音湖防汛整備工作。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

因應杜蘇芮颱風來襲，市長陳其邁今(26)日下午先後視察仁武和大社區交界觀音湖，觀音湖原為農業灌溉使用，為減輕下游仁武區排水負擔，水利局將觀音湖增設內外埤防洪操控設備，改造為灌溉兼具滯洪調節功能的滯洪池，增加56萬噸的滯洪空間，目前已完成防汛整備工作。

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接著前往視察愛河上游源頭北屋排水及草潭埤滯洪池整治工程，北屋排水因渠道束縮，無法有效排洪，水利局進行改善北屋排水外，另外再增設總滯洪量7.5萬噸草潭埤滯洪池，可減緩愛河下游淹水情形，預計今年9月完工，目前已可發揮滯洪效益。

最後，陳其邁也趕赴後勁溪仁武橋視察排水整治工程，為解決後勁溪上游鳥松、仁武等區域淹水問題，水利局自108年起陸續推動後勁溪瓶頸段改善計畫，目前已完成八涳橋渠底改善、台塑仁武廠第一標瓶頸拓寬工程。而現階段正在執行國道高速公路橋改建、仁武橋~高速公路橋右岸護岸拓寬工程等相關治水工程，預計於113年底前可陸續完工，屆時可大幅改善後勁溪沿線及上游曹公新圳淹水問題。

陳其邁也要求水利局隨時要注意颱風動向，持續監控水情及安全檢查工作，並確保河道通洪斷面無阻礙，以維持排水系統通暢，將颱風造成的災害減至最低，以維市民朋友生命財產安全。

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