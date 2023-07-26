杜蘇芮颱風來襲　陳其邁視察防汛整備

因應杜蘇芮颱風來襲，市長陳其邁今(26)日下午先後視察仁武和大社區交界觀音湖，觀音湖原為農業灌溉使用，為減輕下游仁武區排水負擔，水利局將觀音湖增設內外埤防洪操控設備，改造為灌溉兼具滯洪調節功能的滯洪池，增加56萬噸的滯洪空間，目前已完成防汛整備工作。
記者郭凱杰／高雄報導
接著前往視察愛河上游源頭北屋排水及草潭埤滯洪池整治工程，北屋排水因渠道束縮，無法有效排洪，水利局進行改善北屋排水外，另外再增設總滯洪量7.5萬噸草潭埤滯洪池，可減緩愛河下游淹水情形，預計今年9月完工，目前已可發揮滯洪效益。
最後，陳其邁也趕赴後勁溪仁武橋視察排水整治工程，為解決後勁溪上游鳥松、仁武等區域淹水問題，水利局自108年起陸續推動後勁溪瓶頸段改善計畫，目前已完成八涳橋渠底改善、台塑仁武廠第一標瓶頸拓寬工程。而現階段正在執行國道高速公路橋改建、仁武橋~高速公路橋右岸護岸拓寬工程等相關治水工程，預計於113年底前可陸續完工，屆時可大幅改善後勁溪沿線及上游曹公新圳淹水問題。
陳其邁也要求水利局隨時要注意颱風動向，持續監控水情及安全檢查工作，並確保河道通洪斷面無阻礙，以維持排水系統通暢，將颱風造成的災害減至最低，以維市民朋友生命財產安全。