造型更洗鍊 小改款 Kia Sorento 亮相

配備全新一代OLED燈具技術 Audi Q6 e-tron即將發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

自從我們知道Audi將會推出Q6 e-tron已經兩年多的時間，現在終於看到這輛車即將發表量產版車型，而車體的設計不如想像中的銳利有型，不過Audi依舊沒有忘記他們設計燈具的本質，使用了新一代的Digitial OLED技術，將會擁有多項偵測功能配合著精美的動畫呈現，帶給車主們截然不同的科技感受。

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車輛整體設計並沒有想像中銳利，但是保桿依舊呈現了侵略性。
車輛整體設計並沒有想像中銳利，但是保桿依舊呈現了侵略性。
在外觀上整體的鈑金線條並沒有非常鋒利，但是前方保桿的設計依舊相當立體，而釋出的照片也透過不同色塊的組合彰顯侵略風格，特別的是頭燈採用了分離式的設計，上方的區塊宛如螢幕一般擁有多種動畫可以呈現，這也與後方的尾燈相呼應，現在車尾的尾燈組也有多種動畫呈現，而中央的貫穿式尾燈相當寬大，但重點是兩旁的尾燈組相當吸睛，但相信不論是頭燈或是尾燈，維修的費用應該會非常昂貴才是。

頭燈組採用分離式的設計，上方的新一代OLED技術有更多動畫呈現，而下方的頭燈組採用Matrix LED矩陣式頭燈，照射範圍更好。
頭燈組採用分離式的設計，上方的新一代OLED技術有更多動畫呈現，而下方的頭燈組採用Matrix LED矩陣式頭燈，照射範圍更好。
而Q6 e-tron採用了與Porsche保時捷共同開發的PPE底盤平台，可以使用800V的架構，充電效率來到270kW，可以讓車輛搭載的100kWh電池組在30分鐘內就從10%充滿至80%，而不論是標準的Q6或者是SQ6電池容量都一樣，此外這輛車還會有Coupe車型，但目前尚未發布該輛車的照片，預計可能會在正式發表前慢慢透露相關消息，相信Coupe車型應該會有更運動化的感受。

尾燈組同樣也採用新一代OLED技術，整個面板就像是畫布一樣可以呈現不同的動畫。
尾燈組同樣也採用新一代OLED技術，整個面板就像是畫布一樣可以呈現不同的動畫。
動力部分，標準車型就擁有兩具電動馬達，擁有375匹的最大馬力，不過在按下Boost按鍵之後將會提供396匹的臨時輸出，而在WLTP標準之下可以擁有600公里的續航里程，旗艦車款SQ6則是擁有483匹的最大馬力，在Boost模式下會將輸出提高到510匹的境界，這讓車輛從靜止加速到時速96公里的時間為4.5秒，目前預計這輛車將會在年底以前正式發表，相關的售價以及配備也會隨之公布。

目前釋出的照片當中可以看到車輛搭載白色輪圈，若是量產版本也這樣做將會相當特別。
目前釋出的照片當中可以看到車輛搭載白色輪圈，若是量產版本也這樣做將會相當特別。
這輛車的全球試駕活動也即將展開，因此距離正式發表已經不遠了。
這輛車的全球試駕活動也即將展開，因此距離正式發表已經不遠了。
一字排開的Q6 e-tron讓人感覺身處在未來世界當中，車輛的塗裝非常特別有型。
一字排開的Q6 e-tron讓人感覺身處在未來世界當中，車輛的塗裝非常特別有型。
Q6 e-tron採用最新的PPE底盤架構，最大充電效率來到270kW。
Q6 e-tron採用最新的PPE底盤架構，最大充電效率來到270kW。
SQ6擁有510匹的峰值馬力輸出，靜止加速到時速96公里的時間為4.5秒。
SQ6擁有510匹的峰值馬力輸出，靜止加速到時速96公里的時間為4.5秒。

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