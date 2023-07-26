配備全新一代OLED燈具技術 Audi Q6 e-tron即將發表

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在外觀上整體的鈑金線條並沒有非常鋒利，但是前方保桿的設計依舊相當立體，而釋出的照片也透過不同色塊的組合彰顯侵略風格，特別的是頭燈採用了分離式的設計，上方的區塊宛如螢幕一般擁有多種動畫可以呈現，這也與後方的尾燈相呼應，現在車尾的尾燈組也有多種動畫呈現，而中央的貫穿式尾燈相當寬大，但重點是兩旁的尾燈組相當吸睛，但相信不論是頭燈或是尾燈，維修的費用應該會非常昂貴才是。
而Q6 e-tron採用了與Porsche保時捷共同開發的PPE底盤平台，可以使用800V的架構，充電效率來到270kW，可以讓車輛搭載的100kWh電池組在30分鐘內就從10%充滿至80%，而不論是標準的Q6或者是SQ6電池容量都一樣，此外這輛車還會有Coupe車型，但目前尚未發布該輛車的照片，預計可能會在正式發表前慢慢透露相關消息，相信Coupe車型應該會有更運動化的感受。
動力部分，標準車型就擁有兩具電動馬達，擁有375匹的最大馬力，不過在按下Boost按鍵之後將會提供396匹的臨時輸出，而在WLTP標準之下可以擁有600公里的續航里程，旗艦車款SQ6則是擁有483匹的最大馬力，在Boost模式下會將輸出提高到510匹的境界，這讓車輛從靜止加速到時速96公里的時間為4.5秒，目前預計這輛車將會在年底以前正式發表，相關的售價以及配備也會隨之公布。