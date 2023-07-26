台南人再等等！全台6水庫已放水　杜蘇芮仍未為曾文帶來大雨進帳

高市明天停班停課　陳其邁提醒民眾務必注意自身安全

▲高雄市長陳其邁今(26)日晚間宣布明(27)日高雄市全天停班停課，陳其邁提醒民眾勿在海邊戲水或進入山區，如不聽勸阻，一律強制驅離並立刻開罰。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今(26)日晚間宣布明(27)日高雄市全天停班停課，陳其邁提醒民眾勿在海邊戲水或進入山區，如不聽勸阻，一律強制驅離並立刻開罰。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今(26)日晚間在主持杜蘇芮颱風災害應變中心第三次工作會議，並根據中央氣象局資訊，宣布明(27)日高雄市全天停班停課，陳其邁提醒民眾勿在海邊戲水或進入山區，如不聽勸阻，一律強制驅離並立刻開罰，希望民眾必須注意自身的安全。明日中午過後，陣風就會達到10級並持續到晚上，再次提醒市民朋友需注意易坍塌物品、大型廣告招牌等，以確保安全。

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▲高雄市長陳其邁今(26)日晚間在主持杜蘇芮颱風災害應變中心第三次工作會議，並逐一叮嚀各行政區防災事項。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今(26)日晚間在主持杜蘇芮颱風災害應變中心第三次工作會議，並逐一叮嚀各行政區防災事項。（圖／高市府提供）
高雄氣象站表示，25日0時至28日24時累積雨量高雄平地為200至350毫米、山區為400至700毫米，26日入夜後風雨漸增，最劇烈時段是27日上午到28日中午，將於28日晚間趨緩。暴風半徑影響期間，預估高雄局部地區平均風力可達8級，最大陣風可達10級或11級，提醒民眾做好防颱準備。

同時，山區雨量也會達到400毫米，已達停班停課標準。其中以桃源區24小時累積雨量165毫米最多，農委會發布桃源區16條土石流潛勢溪流達黃色警戒，民政局針對桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙5區預防性撤離，包括特殊病患、潛勢危險地區，視需求安置收容中心或下山依親，目前已撤離3053人。

陳其邁表示，針對山區土石流潛勢區域，今日已進行撤離，總共保全對象3,073位，已預防性撤離2,439位，也於今日全面進行清查所有保全對象，必要時將進行強制撤離並安置確保安全。此外，市府持續注意整個水情狀況，易淹水地區加派抽水機，主要滯洪池也都全面清空，另在水閘門部分，今天也再次盤點與檢查完畢。

陳其邁指出，在整個道路交通部分，在台29線部分施工易坍塌地點，考量土石流、交通等因素，原民區已於今天下午預防性停班停課，另外，也針對道路中斷的地方，如明霸克露橋裡的部落，也進行相關的預防性撤離，包括孕婦或有慢性疾病的民眾亦完成預防性撤離，相關的物資準備也已完成。

高雄市公車在7月27日自早上8點至晚上9點採颱風/豪雨班表行駛，並依應變計畫，在駕駛長判斷無停靠安全疑慮下，原則採隨招隨停方式上下客。

另外，在醫療門診部分，高雄長庚、高醫、高榮、義大、阮綜合、大同醫院今晚發布，明天僅開設颱風特別門診、天然災害彈性門診，其餘門診服務均暫停。


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