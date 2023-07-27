NBA／簽下史上最大合約就不理好友？J.Brown笑著解釋為何沒接電話
波士頓塞爾提克球星Jaylen Brown昨天簽下NBA史上最大合約，也成為聯盟第一位單份合約拿到超過3億美元的球員，在消息出來後，不少人也發訊息向他道賀，不過昨天Grant Williams和Robert Williams打視訊電話給他時都沒有接通，引起熱議。今天Brown本人也笑著做出回應，稱自己並非故意的。
記者黃建霖/綜合報導
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導， Brown以5年3.04億美元（約92.27億台幣）的價碼，提前和波士頓塞爾提克續約，這是史上第一份總價破3億美元的合約，比當年的史上最大合約——Mike Conley的5年1億5300美元，多了將近一倍。
而更驚人的是，Brown這份合約最後一年是在2028-29賽季，該年的薪水將達到6900萬美元。一年的年薪就快要達到許多角色球員生涯合約薪資的總和了。這個因電視轉播合約而使球員薪資水漲船高的時代，屢次刷新人們對數字的認知。
在消息出來後，G.Williams和R.Williams都在個人社群網站上分享了一則打電話給Brown、但沒接通的動態。今天後者受訪時，媒體也特別問到了這件趣事。
當下Brown還有些搞不清楚狀況，直到媒體和他解釋了情況後，才哈哈大笑，直言並非故意不理好兄弟的道賀，只不過昨天簽約的消息被報導後，手機訊息爆炸，因此他直接關網路了，「我就是錯過了他們的來電而已，等等就給他們回電。」