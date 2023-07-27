NBA／詹皇之子Bronny突發心臟驟停 前湖人球員Turiaf願給他建議
洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James之子Bronny James在昨晚於訓練時，突然失去知覺、並因心臟驟停緊急送醫接受治療，目前情況已經十分穩定。而過去也曾有心臟疾病問題的前湖人球員Ronny Turiaf也主動表示自己願意給予這位年輕球員一切協助和建議。
運動中心/綜合報導
在過去的48小時James一家度過了一段艱難的時光，他們的長子Bronny在美國時間周一上午9點26分時心臟驟停，緊急送醫治療，所幸目前情況已經好轉，移出重症加護病房。
目前40歲的Turiaf生涯為湖人、勇士、快艇、尼克、灰狼、熱火、巫師等隊效力過，他在2005年時曾經做過開放式心臟手術，因為醫生當時發現他主動脈根部腫大，不得不動好幾個小時的手術來解決問題。
再動刀後，沒人知道Turiaf未來還能否打籃球，但他完全康復了，而且還在NBA打了10個賽季，並且跟隨熱火在2011-12賽季奪冠，當年他也和James當過隊友。
「如果Bronny之後想要進行交流，我肯定我很樂意。他什麼時候想和我交流，我隨時有空。」Turiaf自己成立了基金會，多年來幫助許多人從心臟問題中恢復過來，他也相信Broony可以樂觀積極地去面對問題，情況依定會好轉。
「情況會一天比一天好。很快你就會像我18年前一樣看待這個問題一樣的。」Turiaf如此說道。