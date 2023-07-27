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NBA／Jaylen Brown史上最大約中有「彩蛋」　每年7月領777萬美元

▲Jaylen Brown獲得一紙5年3.04億美元(約95.2億台幣)的天價續約。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jaylen Brown獲得一紙5年3.04億美元(約95.2億台幣)的天價續約。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

昨天美媒爆料波士頓塞爾提克將和球星Jaylen Brown簽下一份5年3.04億美元的超級續約合約，今天球隊官方也正式官宣了此事，並且有更多關於合約細節的「彩蛋」被透露出來。

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2022-23賽季例行賽，Brown場均出賽35.9分鐘，可得到26.6分6.9籃板3.5助攻1.1抄截。出色的個人表現，也讓他在季後為自己爭取到史上第一份總價超過3億美元的巨額合約。

今天塞爾提克召開記者會，宣布和Brown正式達成續約，而根據ESPN記者Marc Spears的報導，這次Brown的合約中有個「彩蛋」，就是他將在每年7月1日從合約中收到777萬美元的薪資，以紀念他的7號球衣和他的基金會「7uice」。

7uice基金會致力於為黑人和棕色人種社區中的年輕人提供更多機會。作為一名NBA球員，Brown認為自己有責任利用所處的平台，為社會和下一代創造積極的影響。

在接受 ABC News Live Prime 採訪時Brown提到的，7uice基金會幫助年輕人取得他們該有的權利、並幫助其發揮潛力。通過提供一些機會，基金會旨在彌合差距，為這些處境艱難的年輕人提供更光明的未來。

而在完成這一份合約後，Brown今日記者會上接受訪問時表示，自己將和Jayson Tatum繼續努力去爭取隊史第18冠，兩人從生涯初期就相伴彼此左右，他對此感觸良多。

「我們從一開始就一起打球，一起體驗過所有的心碎和失利——你不會想去經歷這些，但這些是必定會走過的過程——你不會想每個賽季都和不同的人一起打球，總是會想和那些從第一天起、就和你攜手共進的人一起贏得勝利。」Brown說Tatum就是自己想要一起慶祝成功的那個人，那顯然也是他們未來的共同目標。

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