NBA／Jaylen Brown史上最大約中有「彩蛋」　每年7月領777萬美元

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今天塞爾提克召開記者會，宣布和Brown正式達成續約，而根據ESPN記者Marc Spears的報導，這次Brown的合約中有個「彩蛋」，就是他將在每年7月1日從合約中收到777萬美元的薪資，以紀念他的7號球衣和他的基金會「7uice」。
7uice基金會致力於為黑人和棕色人種社區中的年輕人提供更多機會。作為一名NBA球員，Brown認為自己有責任利用所處的平台，為社會和下一代創造積極的影響。
在接受 ABC News Live Prime 採訪時Brown提到的，7uice基金會幫助年輕人取得他們該有的權利、並幫助其發揮潛力。通過提供一些機會，基金會旨在彌合差距，為這些處境艱難的年輕人提供更光明的未來。
而在完成這一份合約後，Brown今日記者會上接受訪問時表示，自己將和Jayson Tatum繼續努力去爭取隊史第18冠，兩人從生涯初期就相伴彼此左右，他對此感觸良多。
「我們從一開始就一起打球，一起體驗過所有的心碎和失利——你不會想去經歷這些，但這些是必定會走過的過程——你不會想每個賽季都和不同的人一起打球，總是會想和那些從第一天起、就和你攜手共進的人一起贏得勝利。」Brown說Tatum就是自己想要一起慶祝成功的那個人，那顯然也是他們未來的共同目標。