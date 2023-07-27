台南人再等等！全台6水庫已放水　杜蘇芮仍未為曾文帶來大雨進帳

杜蘇芮逼近　陳其邁確保沿海地區排水設施正常運轉

▲杜蘇芮颱風逐步逼近，陳其邁視察永安區移動式抽水機佈設點與永安區新港抽水站時，要求靈活運用移動式抽水機，並機動調整設置位置，以迅速應對可能導致積淹水的情況。(圖／高市府提供)
▲杜蘇芮颱風逐步逼近，陳其邁視察永安區移動式抽水機佈設點與永安區新港抽水站時，要求靈活運用移動式抽水機，並機動調整設置位置，以迅速應對可能導致積淹水的情況。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

杜蘇芮颱風逐步逼近，外圍環流夾帶的強風豪雨將對高雄沿海地區造成威脅高雄市長陳其邁今（27）日上午特別前往永安、梓官及楠梓等沿海地區，實地視察較低窪地區的抽水站及移動式抽水機。同時，要求水利局在杜蘇芮颱風警報未解除前，務必掌握水情動態與各地降雨情況，確保各抽水站正常運轉，將颱風可能造成的災害降到最低。

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陳其邁也提醒，雖然早上市區看起來風雨不大，根據氣象局預報，中午到晚上風力會逐漸增強，不能掉以輕心，也請市民朋友注意安全、避免外出，如有災情請通報1999，市府將儘速排除。

▲杜蘇芮颱風逐步逼近，高雄市長陳其邁今天上午特別前往永安、梓官及楠梓等沿海地區，實地視察較低窪地區的抽水站及移動式抽水機。(圖／高市府提供)
▲杜蘇芮颱風逐步逼近，高雄市長陳其邁今天上午特別前往永安、梓官及楠梓等沿海地區，實地視察較低窪地區的抽水站及移動式抽水機。(圖／高市府提供)
過去，永安新港里因地勢低窪，一旦遇到大雨無法迅速宣洩，就會面臨水淹困擾，在110年8月豪雨時曾淹至20-30公分。近年，水利局積極進行排水改善工程，但仍有部分低窪區域需要搭配抽水機加速排水。因此，陳其邁首戰即前往永安區新港里6鄰，察看移動式抽水機的運轉情況，要求必須靈活運用移動式抽水機進行抽排，並機動調整設置位置，以迅速應對可能導致積淹水的情況。

▲陳其邁抵達楠梓區的右昌抽水站聽取水利局簡報，水利局表示，該抽水站與附近的美昌抽水站一同配合運作，能夠快速將該區域的積水抽排至後勁溪。(圖／高市府提供)
▲陳其邁抵達楠梓區的右昌抽水站聽取水利局簡報，水利局表示，該抽水站與附近的美昌抽水站一同配合運作，能夠快速將該區域的積水抽排至後勁溪。(圖／高市府提供)
接著，陳其邁前往永安區新港抽水站，了解北溝排水系統整治的進度，水利局表示，今年已完成永安北溝排水第2、3期護岸整治工程，將永安支線銜接北溝排水，並加大北溝排水的通洪斷面，增加洪水容納量，讓新港里的內水能順利排出。此外，在108年建置總抽水量達每秒7.5立方公尺的新港抽水站，藉由分流箱涵將北溝排水分洪至新港抽水站，再透過站內3台每秒2.5立方公尺的抽水機加速排放至外海，有效改善了永安當地聚落淹水問題。

陳其邁也來到典寶溪出海口下游與梓官南側的中正路抽水站。水利局指出，由於典寶溪排水進入梓官後，該地區沿岸較為低窪且排水條件不佳，梓官蚵仔寮地區過去常有積淹水情況。因此，在107年興建了中正路抽水站，並已在109年完工啟用，目前站內設置３台每秒２立方公尺的抽水機，總抽水量達每秒６立方公尺。盼在這次杜蘇芮颱風來襲，該抽水站能發揮效用防止該區域淹水情況的發生。

最後，陳其邁抵達楠梓區的右昌抽水站，水利局指出，右昌抽水站在107年進行了增設抽水機組暨效能提升工程，並在109年完成了新增4台每秒2立方公尺的沉水泵及1台680kW發電機，同時，該抽水站與附近的美昌抽水站一同配合運作，能夠快速將該區域的積水抽排至後勁溪。

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