杜蘇芮逼近　陳其邁確保沿海地區排水設施正常運轉

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過去，永安新港里因地勢低窪，一旦遇到大雨無法迅速宣洩，就會面臨水淹困擾，在110年8月豪雨時曾淹至20-30公分。近年，水利局積極進行排水改善工程，但仍有部分低窪區域需要搭配抽水機加速排水。因此，陳其邁首戰即前往永安區新港里6鄰，察看移動式抽水機的運轉情況，要求必須靈活運用移動式抽水機進行抽排，並機動調整設置位置，以迅速應對可能導致積淹水的情況。
接著，陳其邁前往永安區新港抽水站，了解北溝排水系統整治的進度，水利局表示，今年已完成永安北溝排水第2、3期護岸整治工程，將永安支線銜接北溝排水，並加大北溝排水的通洪斷面，增加洪水容納量，讓新港里的內水能順利排出。此外，在108年建置總抽水量達每秒7.5立方公尺的新港抽水站，藉由分流箱涵將北溝排水分洪至新港抽水站，再透過站內3台每秒2.5立方公尺的抽水機加速排放至外海，有效改善了永安當地聚落淹水問題。
陳其邁也來到典寶溪出海口下游與梓官南側的中正路抽水站。水利局指出，由於典寶溪排水進入梓官後，該地區沿岸較為低窪且排水條件不佳，梓官蚵仔寮地區過去常有積淹水情況。因此，在107年興建了中正路抽水站，並已在109年完工啟用，目前站內設置３台每秒２立方公尺的抽水機，總抽水量達每秒６立方公尺。盼在這次杜蘇芮颱風來襲，該抽水站能發揮效用防止該區域淹水情況的發生。
最後，陳其邁抵達楠梓區的右昌抽水站，水利局指出，右昌抽水站在107年進行了增設抽水機組暨效能提升工程，並在109年完成了新增4台每秒2立方公尺的沉水泵及1台680kW發電機，同時，該抽水站與附近的美昌抽水站一同配合運作，能夠快速將該區域的積水抽排至後勁溪。