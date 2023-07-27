蘇姿丰也知道這文化！台電今夏推「專屬乖乖」　靈感竟來自記者

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在機械設備上擺放「綠色乖乖」，是科技業過去多年來不成文的傳統，也是台灣一項獨有的特殊文化，主要是由於零食名稱「乖乖」之意，盼擺放後能「讓設備乖乖運作」，乖乖也因此成為可破例帶進機房的食物，且廣泛被擺放於工廠、機房、資料中心等處。
另外，擺放乖乖甚至有一定的講究，除了大家熟知的「外包裝必須是綠色」，否則黃色、紅色乖乖恐造成反效果之外，千萬不能讓機台上的乖乖過期，且在因快過期要更換前，切勿隨便移動它，再餓也都不能打開來吃，過去也曾有過因吃掉乖乖後發生設備異常事件登上新聞。
在過去兩年間，台灣各地接續出現幾次大停電，時常聽到有民眾抱怨「缺電」，或是有科技業大老憂慮供電能否穩定。面對夏季用電高峰，確保機器運轉順利，台電今年特別客製專屬乖乖，Q版設計充滿小巧思，不僅客制化骰子箱，包裝上還印有電力乖乖、機組乖乖、線路乖乖、設備乖乖、運轉乖乖、平安乖乖，分送給負責機組及電力設備運轉相關單位使用。
台電官員透露，台電在機台、設備上擺放乖乖早已是多年傳統，今年決定客製「台電版乖乖」的靈感來自年初媒體餐敘時，記者向經濟部次長、台電代理董事長曾文生談及，科技業會擺放專屬乖乖，讓生產線更加順利，台電若推出專屬綠色乖乖也能成為一大亮點，「台電版乖乖」因而誕生，在期盼今夏穩定供電的同時，也增添不少趣味。
台電發言人蔡志孟表示，台電沒什麼奇招，無論如何都堅守崗位，並做好維護的工作，只是今年多了份創意，讓擺放乖乖的傳統，能與台電關聯更加緊密。