高雄明僅3原民區颱風假 陳其邁籲勿苛扣凌晨上班員工
高雄市長陳其邁今(27)日晚間宣布除那瑪夏區、茂林區、桃源區等3行政區明(28)日停止上班及上課外，其餘地區照常上班、照常上課。陳其邁表示，在考量明(28)日高雄市部分山區尚在土石流黃色警戒，且那瑪夏區台29線採預警式封路，及山區降雨量明天中午之前，其預測雨量已達停班停課標準，為維護原住民區民眾安全故上述3原住民區明天停班停課。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁也提醒今入夜後，風雨逐漸加大，林園區及沿海地區風力高達10級以上，有逐漸增強，可能會持續到明日早上6點，因此在入夜後民眾盡量減少外出，夜間通行也要特別注意安全，夜班工作時上下班要注意交通安全，他也向雇主喊話，明日上班時員工如因為交通因素而遲到等狀況，或是上班困難，希望雇主能體諒，不要苛扣員工薪水。
杜蘇芮颱風今傍晚起到晚間最接近台灣，高雄雨勢漸增，陳其邁今天晚上主持杜蘇芮颱風高雄市災害應變中心第四次工作會議，根據高雄大學氣象團隊指出，高雄明(28)日的降雨預測是平地100至190mm，山區為150至250mm，風力預測部分，平均風力5至6級，最大陣風9級。
考量桃源區尚在土石流黃色警戒，且那瑪夏區台29線採預警式幫路，山區降雨量預測已達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏、茂林、桃源3區28日停止上班及上課。高雄其他行政區則照常上班上課。
另外，陳其邁也說，土石流潛勢區已撤離3179人，於視訊會議提醒公所和同仁及市民要注意入夜後風力雨勢逐漸加大。而災損共有通報4件，相關狀況都已經排除，桃源、那瑪夏區，有道路土石坍塌或是預防性封路，同步將狀況排除。另外，今日桃源區勤和部落有路樹倒塌，於中午也恢復供電。