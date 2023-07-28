一晚狂風早上急轉彎　台南高雄屏東改宣布今停班課

杜蘇芮來襲多處災損　高雄總停電數高達8萬3千餘戶

▲杜蘇芮颱風昨(27)日入夜後加強力道，陳其邁凌晨1時再次進駐應變中心與各局處首長開會除宣布28日停班停課外也要求清除各項障礙物，確保道路暢通。(圖／高市府提供)
▲杜蘇芮颱風昨(27)日入夜後加強力道，陳其邁凌晨1時再次進駐應變中心與各局處首長開會除宣布28日停班停課外也要求清除各項障礙物，確保道路暢通。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

杜蘇芮颱風昨(27)日入夜後加強力道，高雄地區多處發生路樹倒塌、停電、建築物倒塌災情，截至今上午統計，停電總戶數8萬3千餘戶；經搶修目前僅剩2萬5千餘戶停電，路樹傾倒近259件。廣告招牌掉落2件，其中，三民區豐裕里一座「福氣」大貓藝術裝置昨晚也被狂風直接吹平，積淹水3處、交通號誌損壞5件，幸無人員受傷。陳其邁凌晨1時再次進駐應變中心，要求清除各項障礙物，確保道路暢通。

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▲陳其邁評估有做出停班停課決策的必要，於是聯繫同一生活圈的台南市長黃偉哲，確認採取共同的決定。(圖／高市府提供)
▲陳其邁評估有做出停班停課決策的必要，於是聯繫同一生活圈的台南市長黃偉哲，確認採取共同的決定。(圖／高市府提供)
高雄市政府今天清晨緊急宣布全天停班停課，市府發布訊息表示，由於颱風杜蘇芮帶來強風侵襲，高雄市迄清晨5時，強風未明顯減弱，部分地區仍測得平均風力7級、陣風10級，24小時累積雨量達476.5毫米；此外，包含苓雅、三民、新興、旗津、鳳山、岡山、仁武、梓官、林園區24小時累積雨量皆破80毫米，小港區逾100毫米。

▲杜蘇芮颱風昨(27)日入夜後加強力道，高雄地區多處發生路樹倒塌、停電、建築物倒塌災情。(圖／高市府提供)
▲杜蘇芮颱風昨(27)日入夜後加強力道，高雄地區多處發生路樹倒塌、停電、建築物倒塌災情。(圖／高市府提供)
民政局表示，各區公所針對災害潛勢地區已完成撤離3219人，包括發布土石流黃色警戒之桃源區保全對象（432人）已全數撤離完成，各災後復原工作將全員投入，以協力廠商優先進行區內路樹倒塌排除，恢復主要道路搶通，確保交通安全順暢，呼籲市民非必要儘量減少外出。

▲大高雄地區曾停電8萬3千餘戶，經台電同仁徹夜冒雨全力搶修，目前剩1萬8千餘戶。(圖／台電府提供)
▲大高雄地區曾停電8萬3千餘戶，經台電同仁徹夜冒雨全力搶修，目前剩1萬8千餘戶。(圖／台電府提供)
市府發言人周璟瑜說，高雄27日深夜風勢突然轉強，市府陸續接獲路樹倒塌、停電、號誌故障通報案件；由於風雨危及市民交通安全，市府決定今天全天停班停課，請各界諒解市府不得不的決定。

▲蘇芮颱風造成之災情以市區樹木傾倒較為嚴重，公園處目前已動員115人次、90車輛機具進行搶災。(圖／高市府提供)
▲蘇芮颱風造成之災情以市區樹木傾倒較為嚴重，公園處目前已動員115人次、90車輛機具進行搶災。(圖／高市府提供)
工務局公園處也表示，杜蘇芮颱風造成之災情以市區樹木傾倒較為嚴重，公園處目前已動員115人次、90車輛機具進行搶災，颱風雖威力強大，在公園處計畫性修剪、樹木立支柱、路燈及開關箱檢修、公園綠地排水設施清淤等及防颱整備等預先防護下，確保此次路樹災情有效降低。

為求迅速恢復市容，全面投入協助救災作業，並恢復主要道路通暢，確保交通安全順暢，讓市民回歸正常生活，呼籲市民朋友非必要儘量減少外出，感謝支持與配合。

另外，杜蘇芮颱風也打亂高雄國際機場今天航班，國際線上午10時30分前取消2航班，國內線高雄-澎湖已經取消4班，高雄國際航空站籲請乘客注意航班即時資訊。

高雄國際航空站表示，今天國際線上午10時30分前離站取消2班（6:40虎航高雄往峴港丶8:40越航高雄往河內），上午10時30分前班機多延遲起飛。

國內線部分，上午的德安航空DA7001（七美）、立榮航空B7869（澎湖）、華信航空AE335（澎湖）、立榮航空B78695（澎湖）均已經取消。

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