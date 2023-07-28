我是廣告 請繼續往下閱讀
中醫看膝蓋痠軟原因
廖述賢表示，長期姿勢不良容易引起局部氣血循環運行不佳，導致關節的軟組織受損沾黏而痠痛，進而造成關節活動受限，甚至形成退化性關節炎，這件事在全身筋骨關節都可能發生。
而全身最容易退化的關節莫過於「膝關節」！因為膝關節夾在髖踝中間，是下肢最重要的「負重關節」，行走或上下樓梯甚至要承受最高 7 倍的體重壓力，導致下肢關節成為最容易退化、痠痛的關節。
中醫治療&保養退化性關節炎
廖述賢指出，中醫治療上，利用針灸或針刀直接針刺局部或遠端相關的肌肉筋膜緊繃沾黏，藉此疏通經絡氣血，活化關節受限範圍，並搭配內服中藥或藥液包來改善筋骨疲勞、痠痛。
除此之外，筋骨痠痛也可以透過居家保養來緩解，他建議，多多按摩「委中穴」就能舒緩腰髖下肢的筋骨關節痠痛。委中穴是足太陽膀胱經「合穴」屬土及膀胱經的「隙穴」，臨床上以委中穴治療腰痠背痛，甚至雙膝酸軟極有效。
合穴是脈氣自四肢末端至此，最為盛大，猶如水流合入大海。合穴位於肘膝關節附近，是經氣由此深入，進而會合於臟腑的部位。隙穴是筋骨空隙之處，氣血深聚所在，凡氣血有瘀阻時最適用。
緩解筋骨痠痛之「委中穴」
取穴：膝彎膕橫紋中點，於股二頭肌腱與半腱肌腱之間凹陷處。
按摩方法：雙手大拇指按壓著委中穴，按壓著同時屈膝膝蓋往前，注意膝蓋不要超過腳趾。吸氣 4 秒屈膝往前，吐氣 6 秒緩慢回到原位，1 次至少 3 下。
功效：可治腰脊背痛、半身不遂、風痹、遺尿、轉筋等症，諸證之近於委痹者。
諮詢專家：建功馬光中醫診所院長 廖述賢中醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
延伸閱讀：
久坐久站導致下背痛，是椎間盤突出嗎？中醫師揪元凶！居家保健 8 方法助緩解
姿勢不良肩頸痠痛、雙手麻當心「這疾病」！醫師教 4 招減緩不適
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 膝蓋痠痛又軟腳！中醫師傳授按壓 1 穴位就能保養關節不退化