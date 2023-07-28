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如何向摯愛告別！死亡照護需求提高「安寧緩和」非僅限癌症

如何向摯愛告別！死亡照護需求提高「安寧緩和」非僅限癌症
如何向摯愛告別！死亡照護需求提高「安寧緩和」非僅限癌症

Heho健康

聽到「安寧」直接聯想到生命的盡頭，普遍刻板印象讓病友家屬感到抗拒，其實台灣推動安寧緩和醫療有三十年的時間，強調「尊重患者自然死亡，不用外力延長沒有品質的生活」，台大醫院家庭醫學程劭儀主任坦言：「剛開始癌症病人最多，但安寧最重要的是症狀緩解，健保也納入八大非癌症末期病患的安寧療護，包括心臟衰竭、洗腎、失智、衰弱老人等也納入。」

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破除迷思！安寧緩和不等於放棄治療

隨著人口結構的改變，面對死亡照護的需求不斷提高，根據國發會提供的數據，在 2023 年約有 18.5 萬人死亡，但到了 2050 年將有 30.9 萬人死亡。你在生命結束前希望是怎麼離開？程劭儀說：「安寧緩和重點在於改善患者身體的不舒服，從生到死的全程陪伴，即使患者往生也會給予家屬哀傷輔導。」

病人在每個階段需求面向都不同，而安寧確實是在生命最後結束前，在醫療端醫師可以提供的幫助。台大家庭醫學部蔡兆勳教授分析：「給予患者適當的醫療，並不是放棄不治療，常規治療仍然會持續兩者並行，只是當治療已經弊大於利時，才會考慮停下來。」



該如何與摯愛道別 面對生命將終了

李小姐的先生罹患肝癌，在五年前最後一次住院時，醫師語氣平緩地說：「要麻煩你掛家醫科緩和治療。」當時一句話並沒有讓李小姐意識到先生的生命即將終了，想著每一次緊急到急診也都能安然度過回家。

要鼓起勇氣踏入安寧緩和門診很不容易，蔡兆勳醫師多半傾聽李小姐身為家屬最深刻的困境，但他也明確告訴李小姐：「一切會很快，你要有準備。」但是心裡有再多準備，卻是不知道哪一天生命會終了，家屬的內心掙扎並不亞於患者。

「心裡想要說的話，要怎麼沒有遺憾的話說出來。」即便先生已經病逝五年，回想五年前送他最後離開的過程，李小姐依舊講到哽咽，「到底要不要跟臨終人說他生命將終了，謝謝老天多給我們二十幾天在安寧病房的時間。」

在安寧病房不是悲傷，而是減低身體的痛苦、心理也可以多放下一點。李小姐回想起，雖然先生狀況每況愈下，但志工仍帶他洗了第一次澡，藉由熱水溫度降低痛感，或是幫忙剪頭髮、刮鬍子，讓自己打理好外型，哪怕只是一句「要不要喝茶」，在面對不曉得的未來過程中有些喜樂。

在最後一個晚上，李小姐的先生開始出現離開的徵兆，社工及志工共同陪伴李小姐度過最後的一晚，「遇到摯愛離開時候，只希望讓他身體沒有不舒服，心理能夠緩和一點。」用最好的方式跟最愛的家人告別。

李小姐的先生當年病逝時只有 42 歲，家中還有兩個就讀國小的小孩，李小姐身為單親媽媽仍努力將孩子拉拔長大，過程中台大安寧團隊也一直與李小姐保持聯繫，「我陪先生透過安寧緩和流程走過最後一段，現在回想到安寧病房是有微笑，雖然心理仍會難過仍持續鼓勵你往前。」用過來的經驗李小姐鼓勵大眾「面對安寧並不需要抗拒。」



研究：台灣人更愛「居家」安寧！緩和醫療團隊挑戰

根據《經濟學人》智庫在 2015 年的調查，在全球 80 個國家當中，台灣在死亡照顧排名是世界第六，程劭儀提到：「其實從台日韓研究比較起來，台灣風俗民情是比較喜歡回家安寧，但真正可以回家患者並不多，未來還需要推動『居家善終』，更多社區醫師投入這領域，台灣安寧很需要推動的一哩路。」

以下列出除癌症、漸凍人等末期病人外之其他新增八大類疾病，可列入安寧療護服務對象的主要條件，八大類非癌症末期病人包括：

  • 老年期及初老期器質性精神病態
  • 其他大腦變質
  • 心臟衰竭
  • 慢性氣道阻塞，他處未歸類者
  • 肺部其他疾病
  • 慢性肝病及肝硬化
  • 急性腎衰竭，未明示者
  • 慢性腎衰竭及腎衰竭，未明示者
安寧照護不單單只是在癌症患者，臨床上越來越高比例的患者是「非癌症疾病」，蔡兆勳說：「緩和醫療的團隊支持病人走完人生最後的旅途，應該讓社會大眾知道可以提早接觸，並且同時併行，對患者生活、家庭都有比較好的幫忙，不要獨自鎖在門裡面面對死亡。」



諮詢專家：台大醫院家庭醫學部主任、台灣安寧緩和醫療學會理事長程劭儀
諮詢專家：台大醫院家庭醫學科教授、家庭醫學緩和醫療科主任蔡兆勳

文、王芊淩／圖、巫俊郡

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 如何向摯愛告別！死亡照護需求提高「安寧緩和」非僅限癌症

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