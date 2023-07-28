慢性病病變AI預測系統　打造「從眼睛看到腎」醫療品質

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科技醫療是趨勢 預測評估更精準腎臟內科吳秉勳醫師表示，糖尿病眼底病變和糖尿病腎臟疾病都是屬於小血管併發症的一環，兩者息息相關。「糖尿病腎病變與惡化風險預測系統」利用AI深度學習人工智慧的方式，以糖尿病眼部病變影像並結合臨床生化檢驗數據進行型訓練並統計分析其中的相關、連動性，真正落實結合AI大數據分析與整合的預防醫學，讓醫療更精準、降低醫療支出。
血液暨腹膜透析室邱怡文主任說明，由於血液透析(洗腎)病患須每週三次、每次4小時的治療，透析過程中每分鐘從病人體內移除的血液量高達250毫升，而每分鐘移除的水分在5至20毫升之間，容易造成低血壓問題，進而增加透析患者的死亡風險，故「預測透析病人的低血壓及合併症預測系統」可通過預警病人可能在治療中出現的併發症，讓醫療人員提前評估是否需要調整透析參數，提升洗腎患者的優質品質，讓洗腎更安全。未來將結合預測每小時血壓值，根據預測結果評估可能引發併發症的原因，進行處置。
AI醫療聚落 打造智慧城市副院長黃尚志指出，在科技快速變化的時代，醫療科技的發展不斷推陳出新。高醫參與聯盟主導「預測透析病人的低血壓及合併症預測系統」、「糖尿病腎病變與惡化風險預測系統」兩項慢性病病變預測系統研發，讓AI成為醫師的得力助手，輔助病人的診治與風險預測。
透過高雄5G AIoT智慧醫療與跨院聯合驗證確效平台，運用平台成果進行軟體醫材確效機制，加速軟體醫材SaMD產業化加速途徑，帶動智慧醫療產業發展與AI臨床落地應用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58658
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