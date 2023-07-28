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但這 1、2 年因為想再生個小孩，卻又遲遲無法如願。由於鮑先生因工作常往返香港與泰國，諮詢兩地醫師都沒有顯微微創手術，後發現台灣可進行微創精索靜脈曲張顯微手術，於是前往台灣就醫治療。
精索靜脈曲張是男性不孕症主因
呂謹亨表示，造成男性不孕症第一名的原因，就是精索靜脈曲張，占了 40 %，一般在手術 3 個月後，精液品質就能明顯改善。男性不孕症按照發生的位置，可以區分成 3 種：
- 睪丸前方：主要是性激素異常，包含促性腺激素功能减退症、泌乳激素過高 (可能是腦垂體腫瘤或鈣化造成)、睪固酮阻抗、先天遺傳性疾病。
- 睪丸本身：精索靜脈曲張 (最常見)、隱睪症、睪丸副睪發炎、腮腺炎、藥物或食物毒性、睪丸缺血、先天遺傳性疾病。
- 睪丸後方：阻塞性無精症、精子運送管路發育異常。
傷口僅約 2 公分且術後恢復良好
童綜合醫院泌尿科主治醫師呂謹亨為鮑先生進行身體理學檢查及陰囊超音波檢查，發現左側的陰囊外觀靜脈叢明顯鼓起，陰囊超音波顯示靜脈擴張直徑超過 3.5mm，靜脈血流亂流與逆流情況嚴重，確診為第 4 度精索靜脈曲張，配合精液檢查報告，建議進行微創精索靜脈曲張顯微手術，術後住院 3 天即出院。
呂謹亨表示，微創精索靜脈曲張顯微手術，是國際醫療準則及文獻教科書建議的最佳手術方式，傷口僅約 2 公分，手術切口位置在鼠蹊部靠近陰莖根部，術後傷口會被恥毛覆蓋且不明顯。因為手術過程是在顯微鏡下進行，只要將粗大的靜脈叢切除，保留動脈及淋巴管，不損害其他組織，手術非常順利，傷口恢復良好，在香港追蹤檢查也發現，不僅精液品質恢復到可以正常受孕的水準，連 5 年前手術時沒有消除的陰囊鼠蹊部靜脈曲張，也在術後一個月內慢慢消掉。
鮑先生指出，因為有 5 年前的手術經驗，所以很擔心術後傷口疼痛的問題，也怕不能順利出院，趕不上飛機，所以多預留一天，並且也提前購買了回程班機機票。沒想到手術後隔日傷口恢復良好，也沒有擔心的疼痛問題，從手術到出院僅 3 天時間，出院後還與太太到台中市區多玩了一天，隔天才搭機回香港，搭飛機的過程也沒有任何不適感。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：童綜合醫院泌尿科主治醫師呂謹亨
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 男性不孕禍首！精索靜脈曲張影響精液品質微創顯微手術恢復生育力