停班停課今晨才宣布　陳其邁：以民眾安全為最優先考量

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陳其邁提到颱風預測本來就會有他的不確定性，也不會說原來颱風預測就能夠100%神準，當然須根據一些客觀資料、中央氣象局的分析、跟包括整個停班停課標準，來做綜合判斷，這對任何一個首長來講，都是一個很困難的決定。
陳其邁強調，高雄市的考量，必須很負責任的做個決定，就是以市民安全為最優先，所以在颱風路徑有相當高不確定性的情況下，今天還是做成停班停課決定。
陳其邁指出，這次颱風帶來的雨量分布較為平均，其中桃源區雨量最高達到700毫米，平均在各地區下的雨量，以沿海地區雨量偏多，然因降雨時間拖得較長，雨量也較少，這次積淹水的狀況比過去的颱風來得少。
在道路部分，台20線向陽到梅山段有坍方，但沒有損及路基，也因颱風期間有做預防性的封閉，現在開通之後，坍方移除就可恢復正常通車，他也提醒近日山區仍會有大豪雨，市府將持續管控追蹤豪雨狀況。
陳其邁認為，受颱風外圍環流影響，高雄市沿海風浪仍大，且應提防局部大雨及豪雨，另山區連日累積雨量已多，提醒民眾勿前往海邊及山區活動。此外，風勢、雨勢昨夜開始轉大，造成多處路樹傾倒及路面坑洞，請工務局及環保局儘速處理，如無法立即完成，請警察局立即佈設警示標誌等安全措施，避免造成用路人安全問題。
他也於會中請環保局於這次颱風過後針對清除後之路樹、鐵皮或招牌等廢棄物，妥善存放及回收，並呼籲民眾，將家戶內外容易孳生病媒蚊之積水容器清除乾淨，澈底杜絕登革熱病媒蚊孳生源，全力防堵登革熱疫情，確保市民身體健康。
陳其邁指出，受颱風影響，如有農業、漁業生產受到災損，請農業局、海洋局及各區公所儘速進行各項復原重建及災情查估作業，以利民眾恢復家園及日後災害損壞補助申請，若有需要，可向中央爭取補助，並持續留意農產蔬菜供貨狀況，避免供需失衡帶動菜價過度上揚，影響民生消費。