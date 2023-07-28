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B肝無感，有症狀卻要人命！　醫急籲「別疏於１件事」：打疫苗也能防

B肝無感，有症狀卻要人命！　醫急籲「別疏於１件事」：打疫苗也能防
B肝無感，有症狀卻要人命！　醫急籲「別疏於１件事」：打疫苗也能防

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】目前臺灣成年人中，B型肝炎帶原者約占15至20%。由於肝臟是個無聲的器官，且是人體最重要的器官之一，但B型肝炎帶原者大部分(約90%)是毫無症狀的健康帶原者，所以往往會忽略B型肝炎定期追蹤的重要性。只有在肝炎發作時，因疲倦、食慾不振、噁心、嘔吐、全身無力、黃疸、茶色尿等的症狀才就醫，但此時病程可能已進展到較棘手的肝炎、肝硬化或肝癌了。

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只要有B型肝炎都應定期追蹤　不容小覷

奇美醫療財團法人奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師陳季杏說明，B型肝炎帶原者依追蹤時間，可分成兩類，一類是健康B型肝炎帶原者，也就是肝功能正常，肝臟無發炎的證據，也沒有纖維化，低病毒量狀態，應每半年進行血中的甲型胎兒蛋白(AFP)及影像學腹部超音波檢查，監測是否有肝癌的發生。另一類是活動性B型肝炎帶原者，應詢問醫師是否符合治療的條件，若符合治療條件則應積極治療，並每三個月追蹤肝功能及血中病毒情況，評估治療成效。

而肝硬化、肝癌篩檢，建議每半年至少做一次超音波檢查及甲型胎兒蛋白(AFP)。若已經有嚴重纖維化或是進展到肝硬化，追蹤的間隔則縮短為三個月做一次腹部超音波及甲型胎兒蛋白檢查，以利早期發現、早期治療。

主要傳染途徑為母嬰垂直傳染　截斷傳染途徑很重要

陳季杏指出，B型肝炎帶原者最主要原因是經由母嬰垂直感染，新生兒感染後有90%會成為慢性B型肝炎帶原者。而在成年時期才感染B型肝炎病毒的病人，發展成慢性帶原者比例小於5%。自民國75年開始，一項臺灣公衛的重大成就，將B型肝炎疫苗列入新生兒常規注射，而使得B型肝炎帶原者比例顯著下降。至於B型肝炎的傳染途徑，主要是經由血液或體液感染。

傳染途徑可分為：

1、母嬰傳染：俗稱垂直傳染。由B型肝炎帶原者的母親，生產時將B型肝炎病毒傳染給寶寶，這是早些年台灣B型肝炎盛行的主因。但自民國73年政府推動新生兒得以施打B型肝炎免疫球蛋白以預防垂直感染的公共衛生政策，又加上普遍施打B型肝炎疫苗，此種傳染方式已大幅減少。

2、水平感染：即為血體液接觸傳染。健康者接觸到帶有B型肝炎病毒的血液，經由傷口或黏膜而被傳染，例如：打針、輸血、血液透析、針灸、刺青、共用刮鬍刀、牙刷或不安全的性行為等都有機會造成感染。

B肝日常應注意這些事　定期追蹤莫輕忽

陳季杏提醒，B型肝炎病人自身該注意的事項，應避免抽菸及過量喝酒、避免服用來路不明的偏方以減少肝臟的負擔、若性伴侶沒有帶原也無抗體，建議接種B型肝炎疫苗，或是性行為時使用保險套以預防感染。

此外，只要有B型肝炎，一定要定期追蹤。若無感染過B型肝炎病毒，也可至醫療院所抽血看是否有足夠保護力的抗體，若不足，應立即施打B肝疫苗。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58635

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