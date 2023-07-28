B肝無感，有症狀卻要人命！　醫急籲「別疏於１件事」：打疫苗也能防

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只要有B型肝炎都應定期追蹤 不容小覷奇美醫療財團法人奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師陳季杏說明，B型肝炎帶原者依追蹤時間，可分成兩類，一類是健康B型肝炎帶原者，也就是肝功能正常，肝臟無發炎的證據，也沒有纖維化，低病毒量狀態，應每半年進行血中的甲型胎兒蛋白(AFP)及影像學腹部超音波檢查，監測是否有肝癌的發生。另一類是活動性B型肝炎帶原者，應詢問醫師是否符合治療的條件，若符合治療條件則應積極治療，並每三個月追蹤肝功能及血中病毒情況，評估治療成效。
而肝硬化、肝癌篩檢，建議每半年至少做一次超音波檢查及甲型胎兒蛋白(AFP)。若已經有嚴重纖維化或是進展到肝硬化，追蹤的間隔則縮短為三個月做一次腹部超音波及甲型胎兒蛋白檢查，以利早期發現、早期治療。
主要傳染途徑為母嬰垂直傳染 截斷傳染途徑很重要陳季杏指出，B型肝炎帶原者最主要原因是經由母嬰垂直感染，新生兒感染後有90%會成為慢性B型肝炎帶原者。而在成年時期才感染B型肝炎病毒的病人，發展成慢性帶原者比例小於5%。自民國75年開始，一項臺灣公衛的重大成就，將B型肝炎疫苗列入新生兒常規注射，而使得B型肝炎帶原者比例顯著下降。至於B型肝炎的傳染途徑，主要是經由血液或體液感染。
傳染途徑可分為：
1、母嬰傳染：俗稱垂直傳染。由B型肝炎帶原者的母親，生產時將B型肝炎病毒傳染給寶寶，這是早些年台灣B型肝炎盛行的主因。但自民國73年政府推動新生兒得以施打B型肝炎免疫球蛋白以預防垂直感染的公共衛生政策，又加上普遍施打B型肝炎疫苗，此種傳染方式已大幅減少。
2、水平感染：即為血體液接觸傳染。健康者接觸到帶有B型肝炎病毒的血液，經由傷口或黏膜而被傳染，例如：打針、輸血、血液透析、針灸、刺青、共用刮鬍刀、牙刷或不安全的性行為等都有機會造成感染。
B肝日常應注意這些事 定期追蹤莫輕忽陳季杏提醒，B型肝炎病人自身該注意的事項，應避免抽菸及過量喝酒、避免服用來路不明的偏方以減少肝臟的負擔、若性伴侶沒有帶原也無抗體，建議接種B型肝炎疫苗，或是性行為時使用保險套以預防感染。
此外，只要有B型肝炎，一定要定期追蹤。若無感染過B型肝炎病毒，也可至醫療院所抽血看是否有足夠保護力的抗體，若不足，應立即施打B肝疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58635
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