好熱！7月地球再創6項紀錄 聯合國警告：亞洲升溫速度快於全球
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告將邁入「全球沸騰」時代，天氣風險公司總經理彭啟明也表示，今年7月創下6個新紀錄，包括來有紀錄以來全球最高日平均地表氣溫、有記錄以來全球最高日平均地表氣溫、有記錄以來最熱的3週、全球平均氣溫暫時突破1.5度閾值、遠高於全球平均海面溫度、全國氣溫新紀錄等等。而聯合國轄下的世界氣象組織（WMO）更是在近日發布《2022年亞洲氣候狀況》報告時直言，亞洲升溫速度高於全球平均水平，該地區1991年至2022年的變暖趨勢，幾乎是1961年至1990年的2倍。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，2022年亞洲平均氣溫，比1991至2020年平均氣溫高出約0.72攝氏度，而亞洲1991年至2020年的氣溫平均值，又比氣象組織1961年至1990年氣候變化參考期的平均值，高出約1.68攝氏度。雪上加霜的是，過去40年亞洲高山地區的冰川大幅減少，而且速度還在加劇。
海洋部分，在阿拉伯海西北部、菲律賓海和日本東部海域，變暖速率每10年超過0.5°C，比全球平均表面海洋變暖速度還要快上3倍。
報告指出，2022年亞洲許多地區都經歷了不同尋常的天候，共發生81起與天氣、氣候和水有關的災害，其中超過83%是洪水和風暴事件；與此同時，還有部分地區遭遇了嚴重的沙塵與乾旱。
極端事件頻傳，世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，對未來的糧食、飲水安全、生態系統都影響甚鉅，減少溫室氣體排放已是迫在眉睫，強調：「氣候行動不是奢侈品，而是必須之舉。」