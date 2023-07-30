雄警邀您一起送愛心　響應「藍心行動」終止人口販運

「聯合國毒品及犯罪問題辦公室」於102年特別訂定每年的7月30日為「世界反人口販運日」並舉辦「藍心行動-終止人口販運(Blue heart Campaign against Human Trafficking)」活動，高市警局特別於由「世界反人口販運日」前夕，邀請包括高雄市高師大東南亞協會等多個非政府組織與海星國際移工服務中心共同送愛心，一起響應聯合國「藍心行動」，終止人口販運。
記者郭凱杰／高雄報導
「海星國際移工服務中心」是雄警最佳合作夥伴，主要是關懷服務外籍移工與海員，提供庇護處所，過去14年間安置了超過3,200名移工，部分包含人口販運被害人，提供適法人道救援與保護，雄警更透過「種子教官、逐層施教」方式，召訓780人，完成協助所屬進行案件偵辦、被害人鑑別、陪同偵訊、安置保護等常態式教育宣導，以建立一線化防制連結網路。
「藍心」代表著受害者的悲傷，目標也是要喚起各地防制人口販運之意識，以行動抵制，遏止此類犯行侵害人權。近來國人遭詐騙前往海外工作陷入人口販運、網路數位性暴力、海上人口販運問題層出不窮，高雄是海港城市，落實漁業與人權行動計畫刻不容緩。
雄警藉由「世界反人口販運日」前夕，特別邀請包括高雄市新住民文創意能協會、高雄市站前南國商圈發展促進會、高雄市高師大東南亞協會、高雄市男性新住民協會、高雄市泰國姊妹會、高雄市多元文化關懷發展協會等非政府組織及前紐約市警察學院助教與海星國際移工服務中心共同送愛心，一起響應聯合國「藍心行動」，終止人口販運！
根據美國國務院2023年全球防制人口販運評比，我國已連續14年獲列第1級國家，政府與民間密切合作，共同防制人口販運，獲得國際間肯定。雄警提醒您，如有身分證明或旅行文件被扣留、被限制行動自由、無法與他人任意通訊、工作或性交易收入不當被剋扣、身體遭受虐待或暴力對待、受債務約束等，即可能為人口販運被害跡象，應勇於撥打110求救。