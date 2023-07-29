林心如遭虧「出一張嘴」！《光開門就很忙了》成員們人設全翻車
節目《光開門就很忙了》由總製作人林心如擔任店長，率領陳意涵、楊謹華、郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森一同經營寵物友善民宿。明（30）日將播出第六集，店長林心如請假，由周興哲擔任代理店長，不料成員們在她離開後立刻卸下壓力，完全放鬆。每位各種憋不住行為包括佔據好幾間客人房休息、忘記事務處理、動作慢條斯理等，成員們的本性全面曝光，人設全翻車，甚至還狠虧店長林心如：「出一張嘴。」
記者郭佩蓉/綜合報導
餐飲總監周興哲自願擔任代理店長，卻狂被成員猛虧，原來是他早有滿滿「地下店長」事蹟。不僅第一次會議壓軸到場；在章廣辰、陳昊森整理房務時，周興哲默默跑去打高爾夫球，被陳意涵、郭雪芙抓包。陳意涵談代理店長時笑說：「周興哲很適合當店長，因為他很會指使人。」周興哲也搞笑表示：「很能體會心如姐的任務，負責指派工作就好。」當起代理店長非常到位。
本集《光開門就很忙了》活動組長陳意涵規劃熱氣球活動給客人許瑋甯，擔任地勤組的郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森，在凌晨3點起床，出發前往搭建熱氣球，前幾集章廣辰被大家覺得很幫倒忙，這集擔任風口手大職順利讓熱氣球展開，則備受讚賞。不過有懼高症的章廣辰，聽到大家都要搭，也跟著答應，未料一上去後雙腳腿軟狂發抖，章廣辰說：「我有懼高，但教練說不上去會後悔，我就答應了。」林心如也說：「雖然我很怕，但廣辰比我還緊張，他一直抓著我的手，手都冰的。」
當熱氣球飛上天空時，周興哲哽咽表示：「相當感動，這是一輩子的回憶，經歷過這些後，我們都是一家人了！」許瑋甯則靜靜欣賞所有風景，希望自己可以看滿足。林心如初體驗說：「人生又解鎖一件事情，從頭到尾腿都抖抖的，不敢往下看，沒想過自己會上熱氣球，跟大家已經是共同經過生死的人，非常值得。」