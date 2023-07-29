許維恩出月中自帶女兒！產後「2症狀」超氣自己：靈魂被抽掉一半
41歲女星許維恩2021年和老公王家梁步入禮堂，兩人於今年6月底迎來女兒「忒忒」，許維恩昨（28）日在IG上分享升格新手爸媽的心情，透露自己產後除了大腦記憶體和思考邏輯退化許多，還會無法完整表達想說的話，讓她直呼神奇：「懷孕的時候沒有這樣，生完卻感覺靈魂被抽了一半掉。」
記者賴禹妡/綜合報導
許維恩昨日在IG曬出和女兒的合照，表示出月子中心之後，夫妻倆只能靠自己帶小孩，「新手爸媽的我們目前還算可以，只是睡不好吃不飽而已」，雖然除了要工作之外，他們整天行程就是輪流餵奶、換尿布、哄睡，但她看到女兒吃得好睡得好就滿足了。
許維恩也指出，她發現自己產後大腦記憶體和思考邏輯退化許多，不但會下秒忘記正在思考的人事物，想要表達的話還會卡住、說不完整，「氣自己怎麼會這樣，忘東忘西，說話說不清楚，希望慢慢恢復中」。她透露，孕期沒有這種感受，生產完卻感覺靈魂被抽走一半，忍不住直呼：「太神奇了～之後再分享更多我人生的新體驗吧。」
貼文曝光後，釣出許多曾擔任過新手爸媽的網友留言，「沒錯沒錯，我生完雙胞胎後，整個腦袋都裝了寶貝的事情，其他的事情就是轉個身就忘了」、「這就是新手爸媽的日常」、「寫出的每一件事都一樣，這就是新手爸媽，會有撐過去的一天」、「真的會記憶倒退，有時候還突然忘記待會要做的事情」、「全都中哈哈，媽咪真的都辛苦了」。