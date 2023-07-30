12星座一周運勢／摩羯、雙魚工作走大運　雙子有大咖桃花

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本周運勢重點，有點阻礙。
這周莫名其妙有點不順，而且不知道為什麼，你要做的事可能都腰斬。工作上很容易卡住，而且阻力很多，感情上運勢有點糟。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周的氛圍不錯，是會讓你開心的，工作上的表現尤佳。工作上是凸顯你的能力的時候，感情上暫無。
🟡雙子座
本周運勢重點，意外好運。
這周的你會發生一些很夢幻的事，在各個方面。工作上夢寐以求的機會會來找你。感情上有意想不到的桃花，而且是大咖的類型。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，有點糟。
這周你的運勢走黑，有點背後中箭、只能單打的感覺。工作上沒有援助還有點被拖累，感情上在其他人身上找溫暖。
🟡獅子座
本周運勢重點，一時的糟。
這周的你會遇到一些問題、困難，但都是暫時的，你還是在好運時期，工作上目前有點狀況，先緩緩，感情上不能太急。
🟡處女座
本周運勢重點，狀況不穩定。
這周的你有種憋著的感覺，因為你自己可能已經出了點狀況，工作上有問題要儘快處理喔。感情上容易出問題，只能先轉移注意力。
🟡天秤座
本周運勢重點，沒有選擇。
這周的你有點進退兩難，但表面上還是得配合，工作上不得不低頭、或要你配合一些事，感情上就只有一個選擇，一種方法。
🟡天蠍座
本周運勢重點，貴人運。
這周你的貴人運會呈現在你不知道的情況下，麻煩可能就消失了。工作上有點問題，但不會波及到你，感情上有伴的想分手。
🟡射手座
本周運勢重點，有個開始。這周你的運勢動了起來，凡事都有機會。工作上你要的東西會自動上門，感情上對方會來找你的。
🟡摩羯座
本周運勢重點，貴人運。
這周的你不管要做什麼都很容易被支持，工作上走貴人運，你身邊的支援很多，感情上出現目標。
🟡水瓶座
本周運勢重點，有點懶散。
這周你的目標很清楚，但沒什麼動作，工作上會先擱著，感情上你們的關係很安靜。
🟡雙魚座
本周運勢重點，大好機會。
這周的你有主動的機會來臨，而且是好東西，沒有的話你的堅持也是對的。工作上有升官運，感情上有好桃花，是對的人。
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