天赦日接菩薩成道日！運氣很背、久病不癒注意 趁「三赦」大翻轉
「天赦日」是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的好日子，命理專家柯柏成指出，今年因為閏年的關係，8月4日、8月18日兩個「天赦日」相隔不到半個月，是相當特殊的曆法現象，加上8月5日是觀世音菩薩成道日，接連吉祥日更是非常難得，如果想轉運的民眾，不妨把握這個好機會。
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命理專家柯柏成表示，過去如果有不當的行為舉止，或是累世的冤債，可以在「天赦日」懺悔達到赦罪的效果。在8月4日、8月18日這兩個天赦日，除了說好話、做好事，開店、入宅都是百無禁忌，唯一忌諱就是不宜殺生，條件許可的話盡量整天素食。
柯柏成也提到，以道教科儀來說，完整的天赦有「三赦」，以往要做完三赦科儀可能要等長達半年的時間，趁著這次閏年的機會，可以在一個半月內做完，不妨多多把握這個機會。
建議在8月4日先到主祀玉皇大帝的寺廟祭拜，接著8月5日祭拜觀世音菩薩，最後9月14日祭拜地藏王菩薩，如果運氣很背、久病不癒的人，經過完整三赦的程序，可以讓運勢來個大翻轉。
柯柏成說，如果不方便完成「三赦」程序，在8月4日天赦日當天，也可以煮錢水幫家裡換氣，若是店面或辦公大樓，也能在當天用相同的方法增加財運。天赦日不僅限於道教廟宇可以祈福，即使是教堂也有一樣的效果，在這一天許願都特別容易實現。