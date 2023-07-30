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雄雄故事屋「做自己的花蝴蝶」創造親子共讀美好時光

▲「雄雄故事屋~親子共讀讀書會」以「做自己的花蝴蝶」為主題。（圖／高市圖提供）
▲「雄雄故事屋~親子共讀讀書會」以「做自己的花蝴蝶」為主題。（圖／高市圖提供）

記者陳美嘉／高雄報導

為鼓勵親子共讀，高雄市立圖書館中庄分館與高市府教育局家庭教育中心合辦「雄雄故事屋~親子共讀讀書會」，以「做自己的花蝴蝶」為主題，29日邀請說故事老師導讀繪本《瑪麗愛穿什麼就穿什麼》、《胡利安是隻美人魚》，以及帶領親子用馬賽克磚手作拼貼多彩絢麗的花蝴蝶，創造親子共讀美好時光。

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高市圖中庄分館唐湘君主任指出，中庄分館以青少年文學為館藏特色，近年並針對兒童服務持續精進，於館內設置國小喜閱網專區，並舉親說故事多元閱讀活動，引領親子共讀愛上閱讀。

▲活動邀請說故事老師導讀繪本，並帶領親子用馬賽克磚手作拼貼多彩絢麗的花蝴蝶。（圖／高市圖提供）
▲活動邀請說故事老師導讀繪本，並帶領親子用馬賽克磚手作拼貼多彩絢麗的花蝴蝶。（圖／高市圖提供）
這場繪本導讀活動，以「做自己的花蝴蝶」為主題，不僅只有聆聽漢妮老師動人的故事說演，更傳達了性別應是一道流動的光譜，而不是兩個對立的理想定型的理念，以多元且性別平等的方式，鼓勵跳脫社會既定框架思考，引導家長去支持孩子，讓親子都能成為更好的自己。

漢妮老師說，《瑪麗愛穿什麼就穿什麼》及《胡利安是隻美人魚》這兩本繪本有一個共通點，主角的背後都有支持他的大人，家長要試著多去聆聽及肯定孩子的聲音，就會看到孩子世界有很多不同的小星球。

高市府教育局家庭教育中心表示，八月的祖父母節也有許多精彩的活動，如「愛尬你黏緊緊」線上活動、「傳遞幸福‧最愛祖父母」祖孫照相館，歡迎參加。

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