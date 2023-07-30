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高雄登革熱今＋2　陳其邁籲颱風後48小時落實巡倒清刷

▲高市府針對旗津區廢棄空屋殘效性噴灑防治。（圖／高市府提供）
▲高市府針對旗津區廢棄空屋殘效性噴灑防治。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市今(30)日傍晚公布新增本土登革熱確診個案2例，全市累計30例，一例為居住旗津區10多歲男性，另一例為居住左營區70多歲女性，平時活動地以住家、壽山國家自然公園登山步道為主。市長陳其邁表示，今天新增二例確診個案，都有明顯的地緣關係，或與相關足跡重疊且颱風剛結束，希望市民落實巡倒清刷，務必將病媒蚊孳生源減少至最低。

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▲壽山國家自然公園登山步道休憩處登革熱警示旗。（圖／高市府提供）
▲壽山國家自然公園登山步道休憩處登革熱警示旗。（圖／高市府提供）
今天新增2例確診個案1例為居住旗津區10多歲男性，經疫調7月28日起出現發燒症狀，當日就醫抽血檢驗NS1快篩陽性並通報。平時活動地以住家、學校、補習班為主，與旗津區前1案(本土案26)的活動足跡有地緣性關係。

另1例為居住左營區70多歲女性，經疫調7月27日起出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、骨頭痛、食慾不振、頭暈症狀， 7月29日前往醫院就醫，經醫師採血檢驗NS1快篩陽性並通報。平時活動地以住家、壽山國家自然公園登山步道為主。經檢驗結果PCR陽性、血清型分別為第一型、第二型，前述2案業經擴大採檢共計209人(包含社區民眾153人、登山遊客56人)無檢出異常個案。

陳其邁呼籲，颱風過後的最後一個假日，請市民朋友雨後48小時內應主動巡視戶內外可能的積水容器或場域並澈底清除積水，包含屋簷溝、屋頂、防火巷、屋後巷、菜園、空地、市場等，有效降低社區病媒蚊密度與登革熱傳播風險。

衛生局針對壽山國家自然公園步道沿途進行孳生源調查，發現多處白線斑蚊孳生源，經現場採集檢驗並未檢出帶有登革熱病毒，衛生局已於今天進行該步道的蘇力菌生物防治噴灑作業。

衛生局強調，蘇力菌會產生具有專一性殺蟲效果的結晶毒蛋白，對目標昆蟲外的生物無害，具有安全、無殘毒，請國家自然公園管理處已進行環境整頓作業，提醒民眾登山或戶外活動時，務必做好防蚊措施，請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。

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