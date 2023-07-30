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ROF-MAO首場在台見面會！發想創意剉冰　稱：想辦台灣演唱會

▲ROF-MAO在粉絲見面會上準備了兩大活動環節，其中還結合夏天元素，進行了「想出今夏最夯的新剉冰！」環節。（圖／記者徐筱晴攝2023.07.30）
▲ROF-MAO在粉絲見面會上準備了兩大活動環節，其中還結合夏天元素，進行了「想出今夏最夯的新剉冰！」環節。（圖／記者徐筱晴攝2023.07.30）

國際中心徐筱晴／綜合報導

知名VTuber團體「ROF-MAO」是日本知名公司ANYCOLOR旗下企劃「にじさんじ」的主力之一，外表很有偶像風的他們，實際上個性搞笑又親切，這次在第22屆漫畫博覽會舉行在台灣首場見面會，與粉絲們面對面互動，現場氣氛十分熱烈。而在見面會的第二個活動環節，特地結合了夏天的元素，主題是「想出今夏最夯的新剉冰！」，充滿創意的發想，也讓不少粉絲直呼「還會一直追下去」。

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以加賀美隼人（加賀美ハヤト）、劍持刀也（剣持刀也）、不破湊、甲斐田晴組成的VTuber團體「ROF-MAO」在30日時，於「2023漫畫博覽會」的日本館舞台舉行見面會，雖然這是第一次在台灣舉行見面會，仍吸引了380名粉絲到場參加。

活動期間分為兩大環節，其中第二個環節，則是「想出今夏最夯的新剉冰！」，由ROF-MAO的團員各自發想一款剉冰口味，再讓現場粉絲來進行票選。不過ROF-MAO團員發想出的剉冰各個都十分有創意，像是甲斐田晴設計的「能量剉冰」，以能量飲料作為剉冰的基底，再加上能量飲料軟糖作為點綴，雖然名字看起來似乎有點不妙，但在ROF-MAO其他團員試吃後，獲得了一致好評。

▲ROF-MAO在粉絲見面會分享自己發想的剉冰。圖左上至右下分別為團員劍持刀也、加賀美隼人、不破湊、甲斐田晴。（圖／記者徐筱晴攝2023.07.30）
▲ROF-MAO在粉絲見面會分享自己發想的剉冰。圖左上至右下分別為團員劍持刀也、加賀美隼人、不破湊、甲斐田晴。（圖／記者徐筱晴攝2023.07.30）
但像是不破湊發想的、以汽水作為基底的挫冰，卻面臨了團員的噓聲，劍持刀也還直接「變臉」，甚至向口譯現學現賣，用中文直呼「難吃」。不過團員們也有展現出暖心的一面，在劍持刀也發表自己的「起司剉冰」後，由於上面放了番茄做為配料，加賀美隼人還特地請現場粉絲幫不喜歡吃番茄的甲斐田晴聲援，盯著他將番茄吃下肚。

見面會舉行了將近一個小時，最後還開放粉絲進行問答。一名拿著劍持刀也「T」手燈的粉絲開頭就問了「會不會想在台灣開演唱會」，加賀美隼人一聽到，隨即用中文講了好幾次「我要」，其他團員也紛紛表示「很想要呢」，ROF-MAO表示如果有機會當然會想在台灣開演唱會，「但到時候大家會不會來呢？」才問出口，現場粉絲就以歡呼及尖叫聲來進行回答。

另一名幸運被點名提問的粉絲，則是問了「覺得台灣女生有什麼優點」，值得注意的是，這名粉絲COSPLAY成同為ANYCOLOR旗下企劃「NIJISANJI EN」的VTuber「Mysta Rias」，為了讓ROF-MAO能看清楚，站在前方的粉絲還特別蹲下，讓加賀美隼人直呼「這就是優點」。而不破湊緊接著用中文說出了「可愛」，讓現場尖叫聲不斷。

▲一名COSPLAY成VTuber「Mysta Rias」粉絲在進行提問時，前方粉絲還特意蹲下，讓ROF-MAO可以看清楚他的裝扮，讓團員加賀美隼人直呼很貼心。（圖／記者徐筱晴攝2023.07.30）
▲一名COSPLAY成VTuber「Mysta Rias」粉絲在進行提問時，前方粉絲還特意蹲下，讓ROF-MAO可以看清楚他的裝扮，讓團員加賀美隼人直呼很貼心。（圖／記者徐筱晴攝2023.07.30）
ROF-MAO幽默搞笑的風格，也讓粉絲們難以招架。參加見面會的粉絲凪風表示，雖然她在ROF-MAO組成之前就已經開始關注部分團員的消息，但組成後特別喜歡劍持刀也以及甲斐田晴，這次見面會也COSPLAY成劍持刀也來參加活動。

凪風與另一名粉絲月下溫向《NOWnews今日新聞》表示，由於這是ROF-MAO第一次在台灣舉辦活動，因此自己也是第一次參加，但是之後有機會也會想參加在日本舉行的LIVE或是「にじさんじ」即將在年底舉行的「にじさんじフェス 2023」（NIJIFES 2023）實體線下活動。

在活動時還特別COSPLAY成月下溫透露自己是因為にじさんじ開始接觸VTuber，但在看過ROF-MAO的精華影片之後，就對該團體一直很有興趣，而ROF-MAO的節目企劃都很吸引人，自己也很喜歡四名團員，再加上ROF-MAO也很認真經營活動，讓他願意「一直推（意為支持）下去」。

▲ROF-MAO粉絲凪風（右）以及月下溫（左）特別COSPLAY成團員劍持刀也及不破湊來到見面會現場。（圖／記者徐筱晴攝2023.07.30）
▲ROF-MAO粉絲凪風（右）以及月下溫（左）特別COSPLAY成團員劍持刀也及不破湊來到見面會現場。（圖／記者徐筱晴攝2023.07.30）

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