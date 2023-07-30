ROF-MAO首場在台見面會！發想創意剉冰　稱：想辦台灣演唱會

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活動期間分為兩大環節，其中第二個環節，則是「想出今夏最夯的新剉冰！」，由ROF-MAO的團員各自發想一款剉冰口味，再讓現場粉絲來進行票選。不過ROF-MAO團員發想出的剉冰各個都十分有創意，像是甲斐田晴設計的「能量剉冰」，以能量飲料作為剉冰的基底，再加上能量飲料軟糖作為點綴，雖然名字看起來似乎有點不妙，但在ROF-MAO其他團員試吃後，獲得了一致好評。
但像是不破湊發想的、以汽水作為基底的挫冰，卻面臨了團員的噓聲，劍持刀也還直接「變臉」，甚至向口譯現學現賣，用中文直呼「難吃」。不過團員們也有展現出暖心的一面，在劍持刀也發表自己的「起司剉冰」後，由於上面放了番茄做為配料，加賀美隼人還特地請現場粉絲幫不喜歡吃番茄的甲斐田晴聲援，盯著他將番茄吃下肚。
見面會舉行了將近一個小時，最後還開放粉絲進行問答。一名拿著劍持刀也「T」手燈的粉絲開頭就問了「會不會想在台灣開演唱會」，加賀美隼人一聽到，隨即用中文講了好幾次「我要」，其他團員也紛紛表示「很想要呢」，ROF-MAO表示如果有機會當然會想在台灣開演唱會，「但到時候大家會不會來呢？」才問出口，現場粉絲就以歡呼及尖叫聲來進行回答。
另一名幸運被點名提問的粉絲，則是問了「覺得台灣女生有什麼優點」，值得注意的是，這名粉絲COSPLAY成同為ANYCOLOR旗下企劃「NIJISANJI EN」的VTuber「Mysta Rias」，為了讓ROF-MAO能看清楚，站在前方的粉絲還特別蹲下，讓加賀美隼人直呼「這就是優點」。而不破湊緊接著用中文說出了「可愛」，讓現場尖叫聲不斷。
ROF-MAO幽默搞笑的風格，也讓粉絲們難以招架。參加見面會的粉絲凪風表示，雖然她在ROF-MAO組成之前就已經開始關注部分團員的消息，但組成後特別喜歡劍持刀也以及甲斐田晴，這次見面會也COSPLAY成劍持刀也來參加活動。
凪風與另一名粉絲月下溫向《NOWnews今日新聞》表示，由於這是ROF-MAO第一次在台灣舉辦活動，因此自己也是第一次參加，但是之後有機會也會想參加在日本舉行的LIVE或是「にじさんじ」即將在年底舉行的「にじさんじフェス 2023」（NIJIFES 2023）實體線下活動。
在活動時還特別COSPLAY成月下溫透露自己是因為にじさんじ開始接觸VTuber，但在看過ROF-MAO的精華影片之後，就對該團體一直很有興趣，而ROF-MAO的節目企劃都很吸引人，自己也很喜歡四名團員，再加上ROF-MAO也很認真經營活動，讓他願意「一直推（意為支持）下去」。